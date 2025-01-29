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علوم الدار

محمد الشرقي يفتتح معرض «بلاتفورم 09»

محمد الشرقي خلال افتتاح المعرض (وام)
30 يناير 2025 01:17

الفجيرة (وام)

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أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية تعزيز التواصل بين التجارب الإبداعية لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع، ومنح آفاق جديدة لاستلهام الأفكار المبتكرة لطرحها وتحقيقها.
جاء ذلك خلال افتتاح سموه، النسخة الحادية عشرة من معرض «بلاتفورم 09» في حيّ الرميلة بالفجيرة، الذي يقام تحت رعاية الشيخة شمسة بنت حمد بن محمد الشرقي، كريمة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، تحت شعار «حديقة الأفكار».
حضر الافتتاح.. الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي، مدير عام دائرة حكومة الفجيرة الرقمية، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي.  
وأشار سمو ولي عهد الفجيرة، إلى اهتمام صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بدعم المشاريع الإبداعية والنوعية في الإمارة، انطلاقاً من دورها في تعزيز تنافسية قطاع الصناعات الإبداعية، وريادة الأعمال، على المستويين الوطني والعالمي.

محمد الشرقي
محمد بن حمد الشرقي
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معرض بلاتفورم 09 الخيري
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