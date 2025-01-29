تفعيل الفحص العملي للمتقدمين لرخص القيادة الثقيلة في رأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

وقعت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة مذكرة تفاهم مع هيئة الموارد العامة، تقضي بتفعيل تقديم خدمات الفحص العملي للراغبين في الحصول على رخصة قيادة الفحص الفني للأجهزة الميكانيكية والشاحنات والحافلات الخفيفة والثقيلة في الساحة الخاصة بالهيئة الكائنة خلف مبنى مركز خدمات المرور والترخيص.

وقع المذكرة العميد أحمد الصم النقبي، مدير عام العمليات المركزية في شرطة رأس الخيمة، وموزة علي سالم المري، رئيس قسم الموارد والخدمات المساندة في هيئة الموارد العامة في رأس الخيمة. وأشار العميد أحمد النقبي إلى أن هذه المذكرة تهدف لضمان تقديم أفضل الخدمات لجمهور المتعاملين والمراجعين، في إطار سياسة التعاون والشراكة القائمة بين شرطة رأس الخيمة وهيئة الموارد العامة، من خلال تمكين المتقدمين للحصول على رخص قيادة الشاحنات والحافلات والأجهزة الميكانيكية الخفيفة والثقيلة على تقديم اختباراتهم العملية في الساحة الخاصة بالهيئة المجهزة، وفق أعلى المعايير واشتراطات السلامة العامة.

وأضاف: إن مذكرة التفاهم الموقعة تحدد الإجراءات التشغيلية الخاصة بتقديم الخدمة المذكورة، بالتعاون والتنسيق بين الطرفين، بما يخدم جمهور المتعاملين، ويسهم في توفير الوقت والجهد عليهم.