«السلامة الغذائية» تدعو لأخذ الاحتياطات اللازمة عند التخييم

إبراهيم سليم (أبوظبي)

دعت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية هواة التخييم ورحلات بالبر ورواد الحدائق والمتنزهات لأخذ الاحتياطات الواجب توافرها حول سبل التعامل الآمن مع المواد الغذائية، لتجنب تلوثها أو تلفها نتيجة الممارسات الخاطئة، وذلك عبر حملتها التوعوية التي أطلقتها مسبقاً وعبر وسائل التواصل التابعة للهيئة، والتي اهتمت بتعريفهم بأهم التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة المواد الغذائية خلال الرحلة، وذلك عبر حسابات الهيئة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وبلغات مختلفة للوصول لأكبر شريحة ممكنة من المجتمع، وتشمل الرسائل كذلك على فيلم توعوي يبين أهم النصائح الخاصة بسلامة الغذاء خلال الرحلات.

وأكدت الهيئة أهمية التأكد من وجود «صندوق الثلج» لحفظ الأغذية سريعة التلف مثل اللحوم والدواجن والأسماك والبيض، والتأكد من وضع اللحوم النيّئة في أكياس عازلة منفصلة عن المأكولات المطبوخة أوالجاهزة، مثل الخضار والفاكهة، بالإضافة إلى المحافظة على نظافة الأيدي وكافة الأدوات الأخرى المستخدمة في تحضير الطعام باستخدام المناديل الورقية لتنظيف الأيدي أو غسلها.

ودعت السلامة الغذائية إلى تجنب تناول الأعشاب البرية أو الموسمية، والتي تنمو بعد نزول الأمطار، إلا بعد التأكد من معرفتها مسبقاً، وأنها شائعة، وتؤكل بين عموم الناس، مع مراعاة غسلها وتنظيفها وتناولها بكميات معتدلة، ولفترة محددة، والحرص على أخذ كميات كافية من المياه المخصصة للشرب والمعبأة ومحكمة الإغلاق، وعدم شرب مياه غير معروفة المصدر.

وشددت الهيئة على أنه عند استخدام المعلبات مثل المربى، والأجبان والتونة وغيرها في رحلات البر، يفضل استخدام العبوات صغيرة الحجم لضمان استهلاكها بالكامل عند فتحها، كذلك عند القيام برحلات البر يتوجب الحرص على التخطيط المسبق للوجبات وتجهيز كميات مناسبة من الأطعمة لتفادي هدر الغذاء وحفظ النعمة.

وأكدت الهيئة أهمية استخدام الفحم الطبيعي أو الأخشاب أثناء عملية الشواء مع تركها بعيدة عن أماكن التجمع لحين تخلصها من جميع أبخرة الكربون والغازات السامة قبل استخدامها في عملية الشواء، وتفادي استخدام العبوات البلاستيكية المخصصة للأغذية الباردة في احتواء الأغذية الساخنة، واستخدام أدوات الطعام التي تستخدم لمرة واحدة لتفادي التلوث العرضي وانتقال الأمراض، بالإضافة إلى الاهتمام بالنظافة العامة داخل وخارج الخيام بصفة مستمرة، ووضع بقايا الأطعمة داخل أكياس مغلقة ووضعها في أماكن خاصة بالنفايات بعيداً عن أماكن تخزين المواد الغذائية.

ودعت الهيئة إلى عدم التردد في التواصل معها بشأن الملاحظات والشكاوى، عبر وسائل الاتصال المختلفة التي توفرها الهيئة.

وكانت الهيئة أطلقت، وبالتزامن مع موسم الشتاء واعتدال الطقس وزيادة الإقبال على التنزه في الحدائق العامة والبر، حملة توعية واسعة لمرتادي البر في جميع أنحاء الإمارة، لتعزيز وعيهم بالمفاهيم والممارسات الصحيحة للتعامل مع المواد الغذائية خلال الرحلات، وضمان حصولهم على غذاء آمن، وذلك في إطار سعيها للوصول لأرقى مستويات السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي بما يحقق رفاهية وسلامة المجتمع.