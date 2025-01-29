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علوم الدار

«بلدية أبوظبي» تستعرض إنجازاتها في إدارة الأداء والمخاطر المؤسسية

جانب من المشاركة (من المصدر)
30 يناير 2025 01:14

أبوظبي (الاتحاد)

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شاركت بلدية مدينة أبوظبي، ممثلة بقطاع التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء، كداعم استراتيجي في القمة العالمية للحوكمة 2025، التي انعقدت في دبي مؤخراً. تأتي هذه المشاركة في إطار حرص البلدية على الاستفادة من التجارب العالمية المتميزة في الحوكمة المؤسسية، مع استعراض إنجازاتها الرائدة، وتعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين على المستويين الإقليمي والدولي.
خلال القمة، أكدت بلدية مدينة أبوظبي التزامها بالريادة في تطبيق أعلى معايير الحوكمة والابتكار المؤسسي. وأوضح عمر محمد الشحي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء بالإنابة، أن مشاركة البلدية في القمة العالمية للحوكمة تعكس الدور الفعّال للقيادة في تعزيز الكفاءة المؤسسية والتميز، مع الحرص على تطوير حلول مبتكرة تدعم تحقيق الأهداف، وتلبية احتياجات المجتمع. كما أكدت سارة صالح البريكي، مدير إدارة التميز المؤسسي بالإنابة، أهمية الأنظمة المتطورة التي تعتمدها البلدية في إدارة المخاطر وتحسين الحوكمة المؤسسية.
وأشارت إلى أن هذه الأنظمة تعكس التزام البلدية بتطبيق أفضل الممارسات العالمية، ما يساهم في تعزيز الكفاءة المؤسسية، من خلال حلول متطورة وفعالة. من جهتها، أشارت نوال علي الحمادي، مدير إدارة الأداء بالإنابة، إلى أن القمة كانت فرصة مثالية لتسليط الضوء على فعالية إطار العمل الذي تتبناه البلدية في إدارة الأداء. وأضافت: إن هذا الإطار ساهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف المؤسسية، وتعزيز استدامة النتائج، بما يعكس رؤية البلدية في التطوير المستمر.
وشهدت القمة تقديم بلدية مدينة أبوظبي، بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي «تكنولوجيا الاستراتيجيات الشرق الأوسط» (TSME)، عرضاً حياً لأنظمتها الحالية المستخدمة في إدارة المخاطر والحوكمة، وتعزيز الأداء المؤسسي.
وقدّم العرض للمشاركين نظرة عملية على كيفية استخدام هذه الأنظمة لدعم اتخاذ القرار، وتحسين العمليات المؤسسية.

أبوظبي
بلدية أبوظبي
الإمارات
عمر الشحي
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