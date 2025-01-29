سلطان القاسمي يشهد احتفالية «مئوية مكتبات الشارقة»

الشارقة (وام)

شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء أمس في حصن الشارقة، احتفالية «مئوية مكتبات الشارقة» التي تأتي تخليداً لمرور مئة عام على تأسيسها على يد الشيخ سلطان بن صقر بن خالد القاسمي، تحت شعار «100 عام من الحكايات». وألقى صاحب السمو حاكم الشارقة كلمة عبَّر فيها عن سعادته في هذا اليوم الذي عاد بمخيلته إلى عشرات السنين، مستذكراً سموه الصفات التي كان يتحلى بها صاحب المكتبة الشيخ سلطان بن صقر القاسمي، الشخصية الفذة كإنسان قبل أن يكون حاكماً، والذي شاهده وتلمس أياديه الكريمة وعاش معه، ليست سنين عديدة بل أواخر عمره.

وتطرق سموه إلى صفات الشيخ سلطان بن صقر القاسمي، واصفاً إياه بالرجل المتواضع الكريم العطوف، سارداً سموه إحدى القصص التي شهدها معه، عندما أتى رجل يحمل لحماً متعفناً قد اشتراه من السوق، ويشتكي من المياه المخلوطة بالدماء فيه، ورماه حتى اتسخت ثياب الشيخ سلطان بن صقر بالدم، فأمر الحرس بعدم معاقبته ورد إليه ماله ونصحه بالتنبه في المرة المقبلة عند شرائه اللحم، ثم نزل إلى بيته ورجِع ليجلس في مكانه وقد غير ملابسه وتطيب بالعطر.

وأشار صاحب السمو حاكم الشارقة إلى قمة تواضع الشيخ سلطان بن صقر القاسمي وحكمته، مستذكراً حادثةً كان فيها جالساً في المكتبة وكان والده الشيخ محمد بن صقر القاسمي سيتخذ إجراءً خطيراً وقتها، فقام الشيخ سلطان بن صقر بتهدئته، قائلاً: «لا يا محمد لا يجوز مهما كان هؤلاء أهلك مهما كان»، مؤكداً سموه بأن هذه الكلمات والتصرفات لا بد أن يكون لها مكانة في ذاكرته وتصرفاته.

وتناول سموه شخصية الشيخ سلطان بن صقر القاسمي المثقف القارئ النهم، الذي تتميز قصائده النبطية بالتقويم النحوي ولا يوجد بها أخطاء لغوية، مشيراً سموه إلى أنه من ورث مكتبته، التي تُعد نواة مكتبات الشارقة، موضحاً سموه أنه تم نقلها مرات عديدة حتى استقرت في وقتنا الحالي بميدان الثقافة، مؤكداً سموه أن تأثير هذه المكتبة وصل لكل بيت في الشارقة من خلال مبادرة «مكتبة في كل بيت»، فأصبحت أعداد المكتبات بالآلاف، ولا يوجد بيت في الشارقة إلا به مكتبة.

وأوضح صاحب السمو حاكم الشارقة أن الشيخ سلطان بن صقر القاسمي يمتلك مكتبة مرتبطة بمسكن نومه، مشيراً سموه إلى أنه يمتلك مكتبة مرتبطةً بمسكن النوم أيضاً، متسائلاً سموه هل هي مصادفة أم تقليد حسن، كما وصف سموه الكتب بالرفقاء الذي يقضي الإنسان معهم وقتاً جميلاً.

بدأت مجريات الاحتفال بوصول موكب صاحب السمو حاكم الشارقة إلى منطقة قلب الشارقة، حيث استقبلته عروض الفرق الشعبية التي احتفت بقدوم سموه وحيته بالأهازيج الشعبية التقليدية، كما رافقت موكب سموه مجموعة من الخيالة.