"ركنة" تسجل أدنى درجة حرارة في الإمارات

شهدت ركنة في العين، تسجيل أدنى درجة حرارة في الدولة صباح اليوم.

وكشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد على منصة إكس.

وأكد "الوطني للأرصاد" أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 5.3 درجة مئوية في ركنة بالعين الساعة 05:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.