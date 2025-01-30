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علوم الدار

حمدان بن محمد: شعارنا لا مستحيل في الإمارات

حمدان بن محمد: شعارنا لا مستحيل في الإمارات
30 يناير 2025 11:53

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن لا مستحيل في الإمارات ولا مستحيل على أبناء الإمارات .
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «استقبلنا فريق مركز محمد بن راشد للفضاء وفريق مهمة القمر الاصطناعي "محمد بن زايد سات".. شباب نفخر بهم وبجهودهم التي قادت لتطوير القمر الأكثر تطوراً على مستوى المنطقة بأيدٍ إماراتية.. بهذه الكفاءات والعقول المبدعة، واثقون من قدرتنا على تحقيق المزيد من الإنجازات في قطاع الفضاء، وترك بصمات واضحة تخدم المجتمع العلمي العالمي وتسهم في صنع مستقبل أفضل للإنسان.. وشعارنا باختصار لا مستحيل في الإمارات.. لا مستحيل على أبناء الإمارات».

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المصدر: د ب أ
حمدان بن محمد
مركز محمد بن راشد للفضاء
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