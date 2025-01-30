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محمد بن راشد: دبي مطار العالم

محمد بن راشد: دبي مطار العالم
30 يناير 2025 12:11

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دبي مطار العالم وعالم جديد في قطاع الطيران.
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «مطار دبي الدولي، خلال السنوات العشر السابقة: أكثر من 700 مليون مسافر.. أكثر مطار دولي إشغالاً، بحسب مجلس المطارات الدولي.. 3.3 مليون حركة جوية».
وأضاف سموه: «مطار دبي الدولي في 2024: أكثر مطار دولي إشغالاً بـ 92 مليون مسافر.. 440 ألف حركة جوية.. 106 شركات طيران ورحلات لـ 272 مدينة في 107 دول حول العالم ».
واختتم سموه: «مطارات دبي، خلال السنوات العشر المقبلة: 128 مليار درهم لإعادة تشكيل مشهد الطيران الدولي بمعايير إماراتية. دبي مطار العالم.. وعالم جديد في قطاع الطيران».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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محمد بن راشد
دبي
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