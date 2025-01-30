الجمعة 31 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عام المجتمع.. يجسد رؤية قيادية للمستقبل محورها الإنسان ومركزها جودة الحياة

عام المجتمع.. يجسد رؤية قيادية للمستقبل محورها الإنسان ومركزها جودة الحياة
30 يناير 2025 12:33

 يجسد "عام المجتمع"..رؤية قيادية للمستقبل محورها الإنسان ومركزها جودة الحياة..في ظلّ سماء تَزهو بضياءِ الوحدةِ، وتحت شمس تُشرق على أرض تجسّدت فيها قيمُ التآخي منذ الأزل، تطلُّ دولةُ الإمارات العربية المتحدة بعام جديد تُخصّصه لِـلمجتمع.
يداً بيد ..شِعارُ "عام المجتمع" والذي يَستحضر روحَ الآباء المؤسسين، الذين جعلوا من التلاحمِ مِنهاجاً، ومن العطاءِ سِمةً، ومن الحوار بين الثقافاتِ جسراً يَعبُرُ بِنا إلى فضاءاتِ التعايشِ السّلمي.
شعارٌ يجسدُ الروح الجماعية والتعاون الذي يميز مجتمعَ الإمارات، ويعكس اهتمام الدولة بتعزيز الروابط الاجتماعية وتعزيز قيم الشراكة والتلاحم بين أفراد المجتمع ، من أجل بناء مجتمع متماسك ومزدهر.
وإنَّ الحديثَ عن المجتمعِ في الإمارات لَيَجرُّنا إلى الحديث عن نسيج فريد، تَختلطُ فيه خيوطُ المئتي جنسية بلونِ التسامح.
"عام المجتمع" يَرفع شعار أنَّ التماسكَ الاجتماعيَّ ليس ترفاً، بل هو الدرع التي تحمي مكاسبَ التنمية، والجذور التي تُعمّقُ اخضرارَ الشَجرةِ الإماراتيةِ في أرض لا تعرفُ إلا الخيرَ لِمن يسكنُها أو يمرُّ بها.  
يداً بيد ..  يعكس رؤية طموحة  لدولةِ الإمارات في بناء مستقبل مزدهر، ويشجعُ على تحقيقِ التنمية الشاملة من خلال تضافر الجهود وتبادل الخبرات بين الأفراد والمجتمعات.
عام المجتمع .. هو قصيدةٌ تُكتبُ بحروفِ الوئام، وإيقاعُها نبضُ قلوبٍ تؤمنُ بأنَّ المجتمعَ القويَّ هو مَن يصنعُ الحضارةَ..وقصةٌ تُروى، وعهدٌ يُحفظُ، وإرثٌ يُورِّثُ.عام المجتمع.. يجسد رؤية قيادية للمستقبل محورها الإنسان ومركزها جودة الحياة.

تقرير: سالم بن ربيّع#عام_المجتمع#مركز_الاتحاد_للأخبار pic.twitter.com/tR4W3SreoJ

أخبار ذات صلة
نهيان بن زايد يعيد تشكيل مجلس إدارة نادي أبوظبي للمبارزة
نهيان بن زايد يعيد تشكيل مجلس إدارة نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية
عام المجتمع
تابع التغطية كاملة

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
عام المجتمع
الإمارات
المجتمع الإماراتي
آخر الأخبار
شراكة بين آركابيتا وDSV لبناء مركز لوجستي عصري مستدام في جبل علي
اقتصاد
شراكة بين آركابيتا وDSV لبناء مركز لوجستي عصري مستدام في جبل علي
28 يناير 2025
أسعار الوقود لشهر فبراير في الإمارات
اقتصاد
أسعار الوقود لشهر فبراير في الإمارات
اليوم 10:23
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الأخبار العالمية
مصادر: ترامب سيفرض رسوما جمركية على المكسيك وكندا
اليوم 22:20
النصر يقفز إلى «الثالث» بـ «ثنائية»
الرياضة
النصر يقفز إلى «الثالث» بـ «ثنائية»
اليوم 22:12
جافي يجدد عقده مع برشلونة إلى 2030
الرياضة
جافي يجدد عقده مع برشلونة إلى 2030
اليوم 22:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©