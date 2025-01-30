توقعات الأرصاد لطقس الغد

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً وغائم أحياناً على بعض المناطق الشمالية والشرقية مع فرصة سقوط أمطار، وانخفاض في درجات الحرارة، ورطب ليلاً وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً على البحر وتثير الغبار على اليابسة.

وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية تتراوح سرعتها بين 15 إلى 30 كم/س تصل إلى 45 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي مضطربا. ويحدث المد الأول عند الساعة 13:59 والمد الثاني عند الساعة 03:45، والجزر الأول عند الساعة 07:52 والجزر الثاني عند الساعة 21:08.

في بحر عمان، يكون الموج خفيفا إلى متوسط يضطرب أحياناً مع السحب. ويحدث المد الأول عند الساعة 10:40 والمد الثاني عند الساعة 23:39، والجزر الأول عند الساعة 17:01، والجزر الثاني عند الساعة 05:50.