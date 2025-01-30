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حمدان بن محمد يلتقي هزاع بن زايد في مدينة العين

حمدان بن محمد يلتقي هزاع بن زايد في مدينة العين
30 يناير 2025 20:54

التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، اليوم الخميس، في مدينة العين، سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين. 
تناول اللقاء عدداً من الموضوعات المتعلقة بمواصلة العمل على تعزيز مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها دولة الإمارات ضمن مختلف القطاعات، وبما يسهم في ترسيخ دعائم رفعة الوطن ويخدم صالح المواطن، والجهود المتسارعة في سبيل تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة وتحقيق رؤيتها في تأكيد الريادة الإماراتية ضمن شتى المجالات، والخطط والاستراتيجيات التنموية الطموحة التي تتبناها الدولة في إطار سعيها الدؤوب نحو ارتقاء مستويات أعلى من التقدم والازدهار. 

وكتب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، عبر منصة «إكس»: «خلال زيارة لمدينة العين، التقيت أخي هزاع بن زايد، ممثل الحاكم في منطقة العين، تناول اللقاء مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها دولتنا العزيزة في مختلف القطاعات، بما يصب في مصلحة أهل الإمارات ويدعم الجهود المتسارعة لتعزيز ريادتنا الوطنية في مختلف المجالات». 
وأضاف سموه: «العين، واحة الإمارات، تزدان بشهامة أهلها، بتاريخها العريق، وحاضرها المشرق، وطموحاتها المتجددة .. العين تزدان بحب زايد لها، وبرعاية بوخالد، تحية لدار الزين».

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وكتب سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، عبر منصة «إكس»: «التقيت أخي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في قصر المقام بالعين، حيث تبادلنا الأحاديث الودية وبحثنا عدداً من شؤون الوطن والمواطنين والتي تظل في قمة أولويات القيادة الحكيمة ومتابعتها الحثيثة».
حضر اللقاء، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات، ومعالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، مدير عام مكتب سمو ولي عهد دبي.

المصدر: وام
حمدان بن محمد
هزاع بن زايد
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