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علوم الدار

«لوكهيد مارتن» تكرّم 56 متدرباً في أبوظبي

خلال تكريم المتدربين (من المصدر)
31 يناير 2025 01:16

أبوظبي (الاتحاد)

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احتفلت «لوكهيد مارتن» بإنجازات 56 متدرباً من الإمارات، وذلك خلال احتفال التخرج السنوي الثالث لبرنامج التدريب الداخلي في مركز الابتكار والحلول الأمنية التابع للشركة. وتخلل الاحتفال، الذي أقيم في 30 يناير في أبوظبي، تكريم 15 خريجاً من الدفعات السابقة، تأكيداً على التزام الشركة بتعزيز التعليم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتنمية الكوادر البشرية في دولة الإمارات. 
واستضاف الاحتفال الفريق أول متقاعد في الجيش الأميركي، الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن في الشرق الأوسط، جون نيكلسون، ومديرة مركز الابتكار والحلول الأمنية، هالة الزرقاني، إلى جانب نخبة من الشخصيات البارزة وقادة الأعمال والأكاديميين والدبلوماسيين، حيث تعرف الحضور على طبيعة البرنامج ومشاريعه، ثم تلا ذلك توزيع الشهادات على الخريجين.
وبهذه المناسبة، قال جون نيكلسون (الفريق أول متقاعد في الجيش الأميركي)، الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن في الشرق الأوسط: «إن تطوير الكوادر البشرية يعد خطوة أساسية لبناء اقتصاد قائم على المعرفة في دولة الإمارات».
ويعكس الاحتفال حجم التوسع، إذ يتم تكريم الطلاب الذين أكملوا التدريب الداخلي خلال دورات الربيع والصيف والخريف من عام 2024. كما تم تسليط الضوء على المشاريع المبتكرة التي طورها الخريجون في هذه الدفعة، علماً بأن المواطنين الإماراتيين شكلوا 55% من نسبة المشاركين.

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