تفاهم بين «حديقة أم الإمارات» و«مجموعة تدوير»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت حديقة أم الإمارات عن توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة «تدوير» تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي وتمكين المجتمع المحلي من تبني الممارسات المستدامة. وبموجب الاتفاقية، ستعمل مجموعة تدوير على تعزيز الوعي البيئي بين أفراد المجتمع، فضلاً عن التأكيد على أهمية إعادة التدوير وفصل النفايات بشكل صحيح لتحقيق مستقبل أكثر استدامة في قلب المجتمع، بما يتماشى مع قيم حديقة أم الإمارات ورسالتها الأساسية.

تم توقيع مذكرة التفاهم في «بستان الحكمة»، الذي يحيي إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويُعد البستان مكاناً هادئاً يعكس رؤية الشيخ زايد في الحفاظ على البيئة. وقالت رشا قبلاوي، مديرة الاتصال المؤسسي لمجموعة سنيار، المتحدث الرسمي لحديقة أم الإمارات: «تعكس شراكتنا مع مجموعة تدوير التزامنا بتحسين نمط الحياة في مجتمعنا، مع التركيز على الاستدامة والرعاية البيئية. من خلال أنشطة وبرامج تعليمية متنوعة تستهدف جميع الفئات العمرية، نطمح إلى زيادة الوعي، وتشجيع العمل الإيجابي، وتعزيز مكانة أبوظبي كمدينة رائدة في مجال الاستدامة عالمياً».