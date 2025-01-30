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اليوم.. الدولة تتأثر بمنخفض جوي

اليوم.. الدولة تتأثر بمنخفض جوي
31 يناير 2025 01:18

أبوظبي (الاتحاد)

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قال المركز الوطني للأرصاد، إن الدولة ستتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، اليوم وغداً، يتبعه منخفض جوي متعمق آخر مصحوبٌ بكتلة هوائية باردة الأحد المقبل.
وتوقع المركز سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على المناطق الساحلية وغزيرة أحياناً على المناطق الشمالية والشرقية من الأحد حتى صباح الاثنين، مع انخفاض بدرجات الحرارة وتجمّد المياه صباحاً على الجبال، واحتمال سقوط حبات برَد صغيرة على مناطق محدودة.
وأشار في تقريره إلى أن حركة الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، قد تكون مثيرة للغبار والأتربة على اليابسة، والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً مع السحب في بحر عُمان.
ووفقاً للنشرة اليومية الصادرة عن المركز، ساد أمس، طقس رطب صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع ضباب أو ضباب خفيف، وطقس صحو إلى غائم جزئياً وغائم أحياناً على بعض المناطق الشمالية والشرقية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ليلاً.. والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/ س، والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عُمان، وكانت أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 5.3 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 05:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات. يتوقع المركز أن يسود غداً طقس رطب صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية – صحو إلى غائم جزئياً وغائم أحياناً على بعض المناطق الشمالية والشرقية مع فرصة سقوط أمطار، وانخفاض في درجات الحرارة.. والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً على البحر ومثيرة للغبار على اليابسة وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س... والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً مع السحب في بحر عُمان.

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