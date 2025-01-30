«صحة دبي» توقع اتفاقية لتسهيل تبادل الصور الشعاعية بين المنشآت

دبي (الاتحاد)

وقعت هيئة الصحة بدبي على هامش مشاركتها بمؤتمر ومعرض الصحة العربي اتفاقية مع شركة «سيمنز هيلثنيرز» العالمية، بهدف تسهيل تبادل الصور الشعاعية بين المنشآت الصحية المرتبطة بنظام «نابض» الذي يضم أكثر من 1500 منشأة صحية، لديها أكثر من 9 ملايين ونصف المليون ملف طبي.

وقع الاتفاقية من جانب هيئة الصحة بدبي منى بجمان المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم المؤسسي المشترك، ومن جانب سيمنز هيلثنيرز العالمية، ڤيڤك كانادي المدير التنفيذي للشركة بمنطقه الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويعكس توقيع هذه الاتفاقية التزام الهيئة بتعزيز البنية التحتية الرقمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، لتقديم خدمات صحية عالية الجودة تلبي تطلعات المرضى والمجتمع بشكل عام، وتسهم في تحقيق رؤية دبي كمركز عالمي للابتكار والتميز في مجال الرعاية الصحية. وأكدت منى بجمان المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم المؤسسي المشترك بهيئة الصحة بدبي على أهمية هذه الاتفاقية التي ستسهم في دعم مسيرة التحول الذكي بقطاع الرعاية الصحية بدبي، ورفع كفاءة النظام الصحي من خلال تسريع تبادل البيانات الطبية، والصور الشعاعية، بين المؤسسات الصحية، مما يعزز دقة التشخيص ويحسن تجربة المرضى، مشيرة إلى أن دمج تقنيات «سيمنز» المتقدمة مع نظام «نابض» سيمكن الأطباء من الوصول إلى المعلومات الطبية بسلاسة، مما يقلل من الأخطاء ويزيد من فعالية وكفاءة الرعاية الصحية.

وأكد الدكتور محمد الرضا، مدير إدارة المعلوماتية الصحية والصحة الذكية في هيئة الصحة بدبي، على أهمية هذه الاتفاقية، التي تمثل خطوة إضافية لتعزيز التكامل بين المنشآت الصحية في الإمارة، من خلال تسهيل تبادل المعلومات وبيانات المرضى، بما في ذلك الصور الشعاعية، مما يقلل من الوقت والجهد المستغرق لنقل البيانات بين المرافق الصحية، ويسهم في تعزيز عملية اتخاذ القرارات الطبية في الوقت المناسب، وتحسين جودة خدمات المرضى.

من جهتها، أعربت شركة «سيمنز هيلثنيرز» عن فخرها بهذه الشراكة مع هيئة الصحة بدبي، مؤكدة التزامها بتقديم حلول تقنية متطورة تدعم التحول الرقمي في القطاع الصحي. مشيرة إلى أن هذه الاتفاقية ستسهم في تعزيز تجربة المرضى ومقدمي الخدمات على حد سواء، من خلال توفير تقنيات ذكية تسهل الوصول إلى البيانات الطبية بشكل آمن وفعال.

وقال السيد ڤيڤك كانادي المدير التنفيذي لشركة «سيمينز هيلثينيرز» في منطقه الشرق الأوسط وأفريقيا، يسهم توحيد بيانات المرضى في رفع جودة الرعاية الصحية المقدمة، وتمكين المرضى من الوصول إلى بياناتهم بيسر وسهولة وتعزيز قدرات مقدمي الرعاية الصحية.

وقال محمد غازي، المدير العام للقطاع الرقمي والابتكار لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة «سيمنز هيلثينيرز» إنه سيتم تطبيق أحدث الحلول المصممة لتبادل الصور الشعاعية، ومن خلال التكامل مع نظام نابض فإننا نفتح مستوى جديداً من الإمكانيات في قراءة الصور، وإعداد التقارير، والذكاء الاصطناعي، وإدارة البيانات.