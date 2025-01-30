«المجلس الصحي» يبحث التوجهات الاستراتيجية للقطاع

دبي (الاتحاد)

بحث المجلس الصحي سبل تعزيز التنسيق والتكامل لتطوير المنظومة الصحية بالدولة من خلال إطلاق مشاريع مبتكرة، وناقش أهم التوجهات الاستراتيجية للقطاع الصحي، نحو تطوير منظومة صحية مرنة تعتمد طرق عمل مبتكرة للخدمات الصحية بمعايير مستقبلية، واستعرض الاجتماع الإنجازات التي حققتها الإمارات في المجال الصحي بدعم وتوجيهات القيادة الحكيمة وبما يتوافق مع رؤية «نحن الإمارات 2031».

جاء ذلك في الاجتماع الذي ترأسه معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، بحضور قيادات القطاع الصحي الحكومي والخاص، وذلك خلال فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي بدبي بدورته الخمسين. وناقش المجلس حزمة من المشاريع الصحية الرائدة ومن أبرزها إنجاز مشروع الترخيص الموحد للمهنيين الصحيين، وإنشاء مجلس الإمارات لاعتماد منشآت الرعاية الصحية، ومشروع السحابة الصحية الوطنية، ومنصة الابتعاث لدراسة العلوم الصحية ومن المتوقع إطلاقها في الربع الثاني من العام الجاري، مع مشروع وضع المعايير الخاصة بالاستخدامات الطبية من خلال الذكاء الاصطناعي.