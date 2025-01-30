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علوم الدار

شراكة بين «الإمارات الصحية» و«محمد بن راشد للابتكار»

هدى الهاشمي ويوسف السركال خلال توقيع مذكرة الشراكة الاستراتيجية
31 يناير 2025 01:17

دبي (الاتحاد)

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أطلقت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، شراكة استراتيجية، مع مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، لتطوير وتنفيذ مشروع «الذكريات الاصطناعية»، الهادف لتحسين جودة حياة مرضى الزهايمر وضعف الذاكرة، بالاستفادة من حلول تكنولوجية مبتكرة، تم الكشف عنها لأول مرة ضمن فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي 2025.
ويعتمد مشروع «الذكريات الاصطناعية» على إنشاء نماذج رقمية للذكريات الشخصية باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتعمل هذه التقنية على إعادة تشكيل الذكريات المفقودة.
وأكدت هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، أن القيادة الرشيدة تؤمن بأهمية تطوير الذكاء الاصطناعي المسؤول وتوظيف حلوله المبتكرة وإمكاناته التحويلية في كافة القطاعات الحيوية المرتبطة بجودة حياة المجتمع، وتركز على تشجيع الابتكار التكنولوجي انطلاقاً من إدراكها العالي لمحورية دور التكنولوجيا في تشكيل مسارات المستقبل.
وقالت هدى الهاشمي، إن الشراكة الاستراتيجية بين مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، لتوظيف الذكاء الاصطناعي في تحسين حياة مرضى الزهايمر، تعكس التزام المركز بترجمة توجهات الحكومة بتطوير ودعم المشاريع المبتكرة الهادفة لتوسيع مجالات التطبيقات والحلول المعززة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، لتشمل قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والاقتصاد والمجتمع.
وأوضح الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن المشروع يترجم حرص المؤسسة على توظيف التكنولوجيا في تقديم حلول فعالة للتحديات الصحية، حيث يمثل نقلة نوعية في الابتكار التكنولوجي الإنساني.
وأوضح أن المشروع لا يقتصر على كونه ابتكاراً تقنياً فحسب، بل يهدف إلى تعزيز جودة حياة كبار السن من خلال تمكين المرضى من استرجاع ذكرياتهم المفقودة بصورة تفاعلية وواقعية، مما يساهم في تحسين حياتهم اليومية وتعزيز شعورهم بالاستقرار النفسي.
ويعمل فريق المشروع بالتعاون مع الباحثين والخبراء في مستشفى الأمل للصحة النفسية لتطوير هذه التقنية وفقاً للسياق المحلي لدولة الإمارات ودراسة فعالية تطبيقها الإكلينيكي على جودة حياة المرضى من كبار السن لضمان الوصول إلى أفضل النتائج.
ويأتي مشروع «الذكريات الاصطناعية» ضمن 19 مشروعاً مبتكراً تعرضها مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ضمن مشاركتها كشريك حصري للخدمات الصحية في النسخة 50 من معرض ومؤتمر الصحة العربي 2025.

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