نهيان بن مبارك يبحث مع وفد أوزبكي تعزيز التعاون في التسامح والتنمية

أبوظبي (وام)

استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وفداً رفيع المستوى من جمهورية أوزبكستان، برئاسة معالي رسلان دافليتوف، مستشار الرئيس للشؤون الاجتماعية والسياسية والتعليمية والدينية وشؤون الشباب، وذلك في مجلسه بالعاصمة أبوظبي، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانب الأوزبكي.

ورحب معالي الشيخ نهيان بن مبارك بالوفد، مشيداً بعمق العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أوزبكستان، ومؤكداً حرص دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على تعزيز ودعم شراكاتها العالمية، مشدداً على أهمية بناء جسور ثقافية لتعزيز التفاهم والتعايش بين الشعبين، بما يسهم في ترسيخ قيم التسامح والسلام العالمي.

وأعرب معالي رسلان دافليتوف عن شكره وامتنانه لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك، على حسن الاستقبال، مشيراً إلى تقدير بلاده للدور الريادي الذي تضطلع به الإمارات على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وأكد تطلع بلاده إلى تعزيز الشراكات القائمة واستكشاف فرص جديدة تحقق المصالح المشتركة وأهداف التنمية.

وفي ختام اللقاء، شدد الجانبان على التزامهما، بتعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون المشترك، بما يخدم المصالح المتبادلة، مؤكدين تطلعهما إلى مرحلة جديدة من التعاون المثمر في مختلف المجالات، بما ينسجم مع تطلعات البلدين نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.