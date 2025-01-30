«حكماء المسلمين» يشارك في قمة الشباب من أجل المناخ

إسلام أباد (وام)

شارك مجلس حكماء المسلمين -فرع باكستان في القمة الوطنية للشباب من أجل المناخ 2025، التي عُقدت في إسلام آباد، بمشاركة أكثر من 500 شخص، من بينهم صنَّاع سياسات وخبراء وقادة شباب ومسؤولون حكوميون وطلاب من مختلف المؤسسات التعليمية.

وناقشت القمة عدة محاور رئيسة، منها ضرورة تبني سياسات مناخية شاملة، وتعزيز دور الإعلام في نشر الوعي البيئي، وإشراك جميع فئات المجتمع في إيجاد حلول للتغير المناخي، حيث أكد المشاركون على أهمية العمل الجماعي والتعاون بين الجهات الحكومية والمنظَّمات غير الحكومية والقطاع الخاص لمواجهة التحديات البيئيَّة.

وتأتي مشاركة مجلس حكماء المسلمين -فرع باكستان في هذه القمة انطلاقاً من التزامه بتعزيز المسؤولية الدينية تجاه قضايا البيئة والمناخ، ودعمه لتمكين الشباب وتعزيز دورهم في مواجهة التحديات البيئية.

وأكد المجلس خلال القمة على أهمية التعاون بين مختلف الجهات الفاعلة، بما في ذلك صناع السياسات والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لضمان مستقبل مستدام.