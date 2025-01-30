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علوم الدار

إطلاق مسابقة القصة «أصوات جديدة في الخيال العلمي»

سلطان النيادي خلال إطلاق المسابقة بحضور سالم المري وإيزابيل أبو الهول وأحلام بلوكي (وام)
31 يناير 2025 01:16

دبي (وام)

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أعلنت مؤسسة الإمارات للآداب، بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء، إطلاق مسابقة مثيرة للكتابة تحت عنوان «جائزة مركز محمد بن راشد للفضاء للقصة القصيرة: أصوات جديدة في الخيال العلمي»، بهدف اكتشاف ودعم جيل جديد من كُتّاب أدب الخيال العلمي في دولة الإمارات. وتسعى المبادرة إلى توفير منصة للكُتّاب الطموحين ممن تتراوح أعمارهم بين 16 و30 عاماً لعرض مواهبهم الإبداعية في مجال أدب الخيال العلمي، وتدعو المسابقة المشاركين لتقديم قصص مكتوبة باللغة الإنجليزية أو العربية تتراوح بين 1500 و5000 كلمة، على أن يتم إرسال المشاركات قبل 16 نوفمبر 2025.
وتم الإعلان عن هذه المسابقة في مؤتمر صحفي عُقد، أمس، في إطار فعاليات مهرجان طيران الإمارات للآداب 2025، بحضور معالي الدكتور سلطان سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، وسالم المري، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء، وإيزابيل أبو الهول، المؤسسة والمستشارة، عضو مجلس الأمناء بمؤسسة الإمارات للآداب، عضو مجلس الإدارة بمؤسسة مكتبة محمد بن راشد، وأحلام بلوكي، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الإمارات للآداب، مديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب، المديرة الإدارية لدار «ELF» للنشر.

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