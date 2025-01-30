محمد بن راشد: «مطار دبي» قصة نجاح تُجسّد نهج التميُّز في رسم ملامح المستقبل

دبي (الاتحاد)

أرسى مطار دبي الدولي معياراً جديداً في قطاع الطيران العالمي، عقب استقباله 92.3 مليون مسافر في عام 2024، وهي أعلى حركة مرور سنوية على الإطلاق في تاريخ المطار. ويتجاوز هذا الإنجاز الرقم القياسي السابق البالغ 89.1 مليون مسافر الذي تم تحقيقه في عام 2018، ويتزامن مع إنجاز تاريخي آخر يتمثّل في تصدّر المطار قائمة مجلس المطارات الدولي لأكثر المطارات الدولية إشغالاً عالمياً طوال 10 سنوات.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: «إن دولة الإمارات قطعت على نفسها عهداً منذ عقود أن تجعل المستحيل هدفاً لها وغاية تمضي لتحقيقها بروح التحدي والإصرار على الفوز والتميّز، وهو ما بات نهجاً ثابتاً أثمر إنجازات استقطبت تقدير العالم واحترامه، بل سعيه أيضاً لاستلهام تجربة الإمارات التنموية الشاملة والمستدامة».

وتعليقاً على الإنجاز العالمي الجديد لمطار دبي الدولي، قال سموّه: «مطار دبي الدولي قصة نجاح تُجسّد نهج التميز الذي نتبعه في رسم ملامح المستقبل، فاستقباله 92.3 مليون مسافر العام الماضي، واحتفاظه بمكانته في صدارة أكثر المطارات الدولية إشغالاً في العالم طوال 10 سنوات إنجاز نابع من روح الإبداع، والسعي دائماً نحو التميز الذي يرسم ملامح مستقبل دبي.. استثمارنا في تعزيز قدرات المطار عامل يؤكد دوره في تحقيق أهداف طموحة تضمنتها أجندة دبي الاقتصادية بأن تكون من أهم 5 مراكز لوجستية حول العالم، وأن تضاعف تجارتها الخارجية مع إضافة 400 مدينة إلى خارطة تجارتها الخارجية».

وأشاد سموّه بالجهود النوعية التي أثمرت هذه النتائج المشرّفة بقيادة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، قائلاً: «تسجيل مطار دبي أعلى مستوى لحركة المسافرين عالمياً العام الماضي إنجاز يُعبّر عن التزامنا بترسيخ أسس بنية تحتية عالمية المستوى، ويعكس جهوداً مخلصة لفرق عمل يقودها بكل كفاءة واقتدار الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، تأكيداً لتميز دبي في جعل السفر عبر مطارها تجربةً استثنائية تُلهِم العالم».

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «نحن لا ننافس اليوم على أرقام أو تصنيفات، بل ننافس على تقديم الأفضل دائماً للإنسان.. وعلى تعزيز مكانة دبي جسراً يربط العالم ويدعم فرصه المستقبلية.. ومركزاً محورياً للابتكار والتواصل... رسالتنا أن حدود طموحنا هي السماء.. وأن القادم دائماً يحمل في طياته إنجازاً جديداً يرقى إلى مستوى تطلعات دبي».



مشهد الطيران

وقال سموه عبر منصة «إكس» أمس: «مطار دبي الدولي، خلال العشر سنوات السابقة: أكثر من 700 مليون مسافر … أكثر مطار دولي إشغالاً، بحسب مجلس المطارات الدولي.. 3.3 مليون حركة جوية» وأضاف سموه: «مطار دبي الدولي في 2024: أكثر مطار دولي إشغالاً بـ92 مليون مسافر.. 440 ألف حركة جوية… 106 شركات طيران ورحلات لـ272 مدينة في 107 دول حول العالم».. وأوضح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، «مطارات دبي خلال العشر سنوات القادمة: 128 مليار درهم لإعادة تشكيل مشهد الطيران الدولي بمعايير إماراتية». وأضاف سموه: «دبي مطار العالم … وعالم جديد في قطاع الطيران».



وجهة عالمية

جاء الأداء القياسي لمطار دبي الدولي مدفوعاً بالنمو المستمر على مدار العام، حيث انتهى الربع الأخير من العام بطريقة استثنائية سلطت الضوء على جاذبية دبي بصفتها وجهة عالمية للسياحة والأعمال والاستثمار. وكان ديسمبر هو الشهر الأكثر إشغالاً في عام 2024؛ حيث شكّل مطار دبي الدولي بوابة ووجهة رئيسية لما مجموعه 8.2 مليون مسافر، ما يؤكد مكانته مطاراً مفضّلاً لملايين المسافرين من مختلف أنحاء العالم. وقال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي: «يُعدّ تجاوز حاجز الـ92 مليون مسافر إنجازاً استثنائياً لمطار دبي الدولي وإمارة دبي عموماً، ويعكس الجهود الدؤوبة والتعاون والشغف لمجتمع oneDXB وموظفينا وشركائنا، الذين يعملون جنباً إلى جنب لتقديم تجارب سلسة وعالمية المستوى تترك انطباعاً إيجابياً دائماً عند المسافر». وأضاف: «تخطّت نتائج هذا العام توقعاتنا بنحو 200 ألف مسافر، ما يؤكد الجاذبية العالمية الكبيرة لمطار دبي الدولي. وعلى صعيد تطلعاتنا إلى المستقبل، كلنا ثقة بالوصول إلى عتبة 100 مليون مسافر سنوياً بحلول عام 2027، وستضمن خططنا التوسعية، البالغة قيمتها 35 مليار دولار، لمطار دبي ورلد سنترال - آل مكتوم الدولي (DWC) استيعاب هذا النمو، وإحداث نقلة نوعية على مستوى السياحة والسفر».



مؤشرات رئيسة

يسيّر مطار دبي الدولي رحلات إلى 272 وجهة في 107 دول، تخدمها 106 شركات طيران دولية، ويواصل إرساء معايير جديدة بصفته واحداً من أبرز المطارات على مستوى الوجهات في العالم.

ونجح مطار دبي الدولي في مناولة 2.2 مليون طن من البضائع، خلال عام 2024، بزيادة بنسبة 20.5% عن العام الماضي الذي سجل مناولة 1.8 مليون طن من البضائع.

وارتفع إجمالي حركة الرحلات الجوية بنسبة 5.7% في عام 2024 ليصل إلى440.300 رحلة، مع عامل حمولة يبلغ 78.1، وبنمو هامشي بنسبة 0.3% للعام.

وحقق مطار دبي الدولي إنجازاً في عام 2024 من خلال مناولة 81.2 مليون حقيبة، مع الحفاظ على معدل نجاح رائد في القطاع، بنسبة 99.45%. وبلغت نسبة عدم وصول الحقائب في المطار 5.5 حقيبة لكل 1.000 مسافر، متفوقاً على النسبة الدولية البالغة 6.9 حقيبة لكل 1.000 مسافر، وفقاً للبيانات الصادرة عن سيتا.

ومنذ عام 2014، تصدّر مطار دبي الدولي تصنيفات المجلس الدولي للمطارات باعتباره أكثر المطارات الدولية إشغالاً في العالم. وعلى مدار العقد الماضي، استقبل المطار ما يزيد على 700 مليون مسافر على متن أكثر من 3.3 مليون رحلة.