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"صحة أبوظبي" تُرخص عيادة "بيورا" لإطالة العمر القائمة على الذكاء الاصطناعي

"صحة أبوظبي" تُرخص عيادة "بيورا" لإطالة العمر القائمة على الذكاء الاصطناعي
30 يناير 2025 22:58

رخصت دائرة الصحة في أبوظبي "عيادة بيورا لإطالة العمر الصحي" التابعة لمجموعة "بيورهيلث" بعد استيفائها كافة المعايير التي وضعتها الدائرة لمراكز طب الحياة الصحية المديدة.
تُعد هذه العيادة المتطورة من المنشآت الرائدة في مجال علم إطالة العمر وتساهم في تعزيز صحة الأفراد في أبوظبي بما يتماشى مع رؤية الإمارة في ترسيخ مكانتها كأحد النظم الرعاية الصحية الرائدة عالمياً.
وأجرى معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة في أبوظبي، والدكتورة نورة الغيثي وكيل دائرة الصحة في أبوظبي والدكتور راشد السويدي، مدير عام تنظيم الرعاية الصحية بالإنابة، وخلف هلال المزروعي، مدير عام التمكين المؤسسي والخدمات المجتمعية بالإنابة في الدائرة، زيارة إلى "عيادة بيورا لإطالة العمر الصحي" حيث كان في استقبالهم شايستا آصف الرئيس التنفيذي لمجموعة "بيورهيلث" وعدد من كبار المسؤولين في المجموعة.
تستهدف "عيادة بيورا لإطالة العمر الصحي" تعزيز الصحة العامة للمرضى عبر خدمات متكاملة تركز على الوقاية من الأمراض وإطالة العمر من خلال تبني أسلوب حياة صحي وتستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتصميم خطط علاجية شخصية تتناسب مع أسلوب حياة المريض واحتياجاته الصحية. كما تتضمن الخدمات المتاحة ممارسات صحية وقائية وعلاجية تشمل التقييمات الصحية وتقديم استشارات التغذية وتعزيز طرق النوم السليم بالإضافة إلى برامج التدريب على اللياقة البدنية والعقلية.
وتم دمج العيادة مع تطبيق "بيورا" التابع لمجموعة "بيورهيلث" والذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتوفير تدريب صحي افتراضي عبر الهواتف الذكية للمستخدمين ويعمل الفريق الطبي متعدد التخصصات في العيادة على تطوير توصيات شخصية للمرضى بناءً على تقييماتهم الصحية.
تشمل الخدمات أيضا اختبارات وفحوص متخصصة لتقديم نظرة شاملة على الحالة الصحية للفرد في غضون 120 دقيقة مما يساعد في تقديم رؤى دقيقة لتحسين الصحة وتقليص الأعباء الطبية في المستقبل.
وقال الدكتور راشد عبيد السويدي: "يعد الترخيص خطوة مهمة نحو تعزيز جهودنا في أبوظبي لتحفيز أساليب الحياة الصحية والوقائية. وتُمثل العيادة إضافة نوعية في القطاع الصحي حيث تدمج بين طب إطالة العمر والرعاية الأولية مما يساهم في دعم المجتمع للعيش حياة مديدة وأكثر صحة".
من جانبها، قالت شايستا آصف "نحن ملتزمون بتطوير علم إطالة العمر من خلال استخدام التكنولوجيا المتطورة ونتطلع إلى تعزيز صحتنا في أبوظبي باستخدام تقنيات مبتكرة تمكّن الأفراد من تحسين حياتهم".

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المصدر: وام
دائرة الصحة في أبوظبي
عيادة بيورا لإطالة العمر الصحي
بيورهيلث
الذكاء الاصطناعي
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