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شتاء أبوظبي.. أجمل

شتاء أبوظبي.. أجمل
31 يناير 2025 01:17

أبوظبي (الاتحاد)

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بهدف إسعاد المجتمع، وتوفير وجهة ترفيهية ومجتمعية متنوعة، نفذت بلدية مدينة أبوظبي في مدينة محمد بن زايد، والشهامة، والرياض، «مهرجان الشتاء» الذي تضمن مجموعة متنوعة من الفعاليات التوعوية والترفيهية لجعل شتاء العاصمة أجمل، بتقديم عدد من ورش العمل حول الاستدامة، ودعم الأسر المنتجة، والمواهب من الأطفال والشباب، مستهدفاً  تعزيز التواصل بين أفراد المجتمع، وخلق أجواء ترفيهية توعوية مميزة. تميزت الفعاليات بروح التعاون والمشاركة المجتمعية، وتعزيز الشراكة بين مختلف الجهات، وإثراء حياة الزوار بتجربة فريدة مزجت بين الترفيه، والتعلم، والتواصل الاجتماعي.

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