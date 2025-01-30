الإمارات تواصل إغاثة الأشقاء الفلسطينيين في غزة

غزة (الاتحاد)

تواصل الإمارات جهودها في تقديم المساعدات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية، التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

وزار وفد من منظمة الصحة العالمية، المستشفى الميداني الإماراتي في غزة، حيث التقى مدير المستشفى، واطلع على تجهيزاته التي تهدف إلى دعم القطاع الصحي في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع.

ضم الوفد الدكتورة هبة النجار، المنسقة الوطنية لفِرق الطوارئ الطبية في منظمة الصحة العالمية، وصابرين الشبت، مسؤولة الصحة الإنجابية في صندوق الأمم المتحدة للسكان، ومحمد سعد، المهندس ومساعد قسم المياه والصرف الصحي في منظمة الصحة العالمية.

وبحث الوفد خلال الزيارة سبل التعاون لدعم النظام الصحي وتقديم الخدمات الصحية للنازحين العائدين إلى مدينة رفح، مشيداً بالجهود الإغاثية الإماراتية في تعزيز القطاع الصحي وتخفيف معاناة المرضى في غزة.

ورحب الدكتور يوسف المحرزي مدير المستشفى الميداني الإماراتي، بالوفد الزائر، مؤكداً استعداده للتعاون المستمر مع الجهات الدولية والمحلية للتخفيف من معاناة المرضى وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة في القطاع.

وفي سياق متصل، وزع متطوعو عملية «الفارس الشهم 3» طروداً غذائية على 148 أسرة نازحة في مخيم «المصباح» في منطقة النصيرات، كما تم توزيع طرود غذائية على 65 أسرة نازحة في مخيم «الدوحة» بدير البلح، و94 طرداً غذائياً على النازحين في مخيم «حياة 2» بمنطقة مواصي خان يونس، لمساندتهم في ظل الأوضاع الصعبة بقطاع غزة.

كما وزع متطوعو عملية «الفارس الشهم 3» طروداً غذائية على 300 أسرة نازحة في مخيم «السكة» بمنطقة البريج، لمساندتهم في ظل الأوضاع الصعبة.

وتسعى عملية «الفارس الشهم 3» إلى تحسين الوضع الإنساني والصحي في قطاع غزة من خلال تلبية احتياجات النازحين الأساسية، بما في ذلك توفير الطعام والملابس ومستلزمات الإيواء، بهدف التخفيف من معاناتهم اليومية، كما تقدم العملية خدمات طبية متكاملة عبر المستشفى الميداني الإماراتي في رفح، إضافة إلى دعم المستشفيات بالمساعدات الطبية، مما يسهم في تعزيز قدراتها في ظل العجز الكبير الذي تعانيه المنظومة الصحية في القطاع.

وتأتي المبادرات في وقت تتفاقم فيه الأوضاع الإنسانية في غزة، حيث سارعت الإمارات منذ اللحظة الأولى إلى توفير المساعدة لجميع الفئات المتضررة في القطاع.

جدير بالذكر، أن دولة الإمارات أطلقت عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية، لتقديم الدعم الإنساني إلى الشعب الفلسطيني في غزة، في تجسيد لقيم التضامن والتآزر مع الشعب الفلسطيني الشقيق، والتي تستند إلى تاريخ طويل من العمل الإغاثي والإنساني، وللوقوف بجانبهم خلال الظروف الصعبة التي يواجهونها.