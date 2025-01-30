«الهوية والجنسية» تطلق الإصدار الجديد من موقعها الإلكتروني

أبوظبي (وام)

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، إطلاق الإصدار الجديد من الموقع الإلكتروني (www.icp.gov.ae)، لتمكين المتعاملين من سهولة الوصول للمعلومات والخدمات التي تقدمها الهيئة، وتوفير تجربة تصفح مريحة وآمنة لهم، واستيفاء متطلبات نظام التصميم الإماراتي الموحد لمواقع الجهات الحكومية.

وأكد اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة، أن الموقع الإلكتروني بحلته الجديدة يعكس أحدث توجهات دولة الإمارات في تطبيق معايير الحكومة الإلكترونية والذكية، إضافة إلى معايير الخدمات الحكومية ووعد حكومة الإمارات لخدمات المستقبل، كما يستوفي معايير الأدلة الاسترشادية لتصميم المواقع الإلكترونية المعتمدة من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومية الرقمية، مما يوفر رحلة تصفح سريعة ومريحة للمتعاملين تمكنهم من الوصول إلى الخدمات في أي وقت، ومن أي مكان.

وأشار إلى أن الهيئة تضع في مقدمة أولوياتها راحة المتعاملين وسعادتهم وتوفير المعلومات والقنوات التي تمكنهم من الحصول على الخدمات على مدار الساعة بجودة عالية، وفي أسرع وقت وبأقل جهد، لافتاً إلى أن الإصدار الجديد للموقع الإلكتروني للهيئة يتضمن العديد من التحديثات المطورة والعناصر المرئية الجديدة التي تقوم على التوظيف الأمثل لأحدث التقنيات المطبقة في المواقع الإلكترونية، إضافة إلى تمكين المتعاملين من الاطلاع بسهولة على أحدث الأخبار والمبادرات والمشاريع والأنشطة والفعاليات التي تنفذها الهيئة، بما يسهم في تعزيز التواصل بين الهيئة والمتعاملين داخل الدولة وخارجها.

وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي إن الموقع الإلكتروني في حلته الجديدة يتضمن تطوير خاصية الوصول المرن إلى المعلومات والخدمات لفئات المتعاملين كافة، وأفراد المجتمع عن طريق تطبيق أحدث متطلبات القراءة والتصفح، وتطبيق معايير التباين الصحيح لقواعد الألوان والخط والصور والتنقل، إضافة إلى استخدام خاصية الصوت في التصفح والبحث عن المعلومات والخدمات لتحقيق الانسجام الأمثل بين مكونات وصفحات الموقع.

وأشار إلى أن الموقع الإلكتروني يتضمن دليلاً تفاعلياً لتصفح الخدمات التي تقدمها الهيئة للمتعاملين وفقاً للتصنيفات الرئيسة المعتمدة، حيث يتيح هذا الدليل للمتعاملين معرفة المعلومات والشروط والضوابط والإجراءات الخاصة بكل خدمة، إضافة إلى تمكينهم من التقديم عليها، مما يسهم في تحسين جودة حياة المجتمع، وتعزيز الريادة الإلكترونية لدولة الإمارات في هذا المجال.