منصور المنصوري: عام المجتمع» يجسد رؤية القيادة ببناء مجتمع متماسك

أبوظبي (وام)

ثمَّن معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة في أبوظبي، إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تخصيص 2025 ليكون «عام المجتمع»، تحت شعار «يداً بيد».

وقال معاليه في تصريح بهذه المناسبة «تزامناً مع إعلان صاحب السمو رئيس الدولة، تواصل دائرة الصحة في أبوظبي المضي بتوجيهات قيادتنا الرشيدة لوضع صحة أفراد المجتمع في صدارة أولوياتها، وبناء مجتمع مزدهر متمسك بقيمه الأصيلة ينعم أفراده ببيئة صحية متكاملة، تنعكس إيجاباً على جودة حياته من خلال بناء منظومة رعاية ذكية استباقية، وكوادر طبية تتمتع بالمهارة والكفاءة، مدعومة بأحدث الابتكارات والتكنولوجيا المتقدمة».