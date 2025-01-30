الجمعة 31 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

منصور المنصوري: عام المجتمع» يجسد رؤية القيادة ببناء مجتمع متماسك

منصور المنصوري
31 يناير 2025 01:16

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
نهيان بن زايد يعيد تشكيل مجلس إدارة نادي أبوظبي للمبارزة
نهيان بن زايد يعيد تشكيل مجلس إدارة نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية
عام المجتمع
تابع التغطية كاملة

ثمَّن معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة في أبوظبي، إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تخصيص 2025 ليكون «عام المجتمع»، تحت شعار «يداً بيد».
وقال معاليه في تصريح بهذه المناسبة «تزامناً مع إعلان صاحب السمو رئيس الدولة، تواصل دائرة الصحة في أبوظبي المضي بتوجيهات قيادتنا الرشيدة لوضع صحة أفراد المجتمع في صدارة أولوياتها، وبناء مجتمع مزدهر متمسك بقيمه الأصيلة ينعم أفراده ببيئة صحية متكاملة، تنعكس إيجاباً على جودة حياته من خلال بناء منظومة رعاية ذكية استباقية، وكوادر طبية تتمتع بالمهارة والكفاءة، مدعومة بأحدث الابتكارات والتكنولوجيا المتقدمة».

منصور المنصوري
الإمارات
عام المجتمع
المجتمع الإماراتي
تنمية المجتمع
دائرة الصحة
دائرة الصحة في أبوظبي
آخر الأخبار
شراكة بين آركابيتا وDSV لبناء مركز لوجستي عصري مستدام في جبل علي
اقتصاد
شراكة بين آركابيتا وDSV لبناء مركز لوجستي عصري مستدام في جبل علي
28 يناير 2025
أسعار الوقود لشهر فبراير في الإمارات
اقتصاد
أسعار الوقود لشهر فبراير في الإمارات
اليوم 10:23
بني ياس يكسب الجزيرة بهدف
الرياضة
بني ياس يكسب الجزيرة بهدف
اليوم 22:25
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الأخبار العالمية
مصادر: ترامب سيفرض رسوما جمركية على المكسيك وكندا
اليوم 22:20
النصر يقفز إلى «الثالث» بـ «ثنائية»
الرياضة
النصر يقفز إلى «الثالث» بـ «ثنائية»
اليوم 22:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©