مؤسسات محمد بن خالد تنظم فعاليات بيئية وثقافية

العين (وام)

نظمت مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان مجموعة من الفعاليات البيئية والثقافية والتراثية والحرفية ضمن مشروعي «إرث زايد» و«شما محمد للتثقيف البيئي»، إلى جانب برامج ثقافية نظمتها مكتبة أجيال المستقبل. يأتي ذلك في إطار توجيهات الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية، وضمن جهودها المستمرة لترسيخ القيم البيئية والثقافية وتعزيز الوعي المجتمعي.

وشهدت الفعاليات مشاركة متميزة من طلبة مدارس مدينة العين، حيث حضرت وفود طلابية من مدرسة سلطان بن زايد، وروضة المقام، ومدرسة الجاهلي، ومدرسة الإمارات الوطنية، حيث تفاعلوا بشكل لافت مع الأنشطة التي صُممت لتحفيز الإبداع والاستكشاف وتعزيز الهوية الوطنية.

ونالت الفعاليات إشادة واسعة من المعلمين والطلاب، حيث عبروا عن تقديرهم للجهود التي تبذلها مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان في تقديم برامج نوعية تعزز الإبداع والمعرفة لدى الأجيال الجديدة. كما قدموا الشكر للشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان على دعمها المستمر للمبادرات المجتمعية التي تسهم في بناء جيل واعٍ ومتمسك بهويته الوطنية.

«القمة الخضراء»

كما وقعت مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية، مذكرة تفاهم مع «جرين بيك الإمارات»، للتعاون في تنظيم ملتقى «القمة الخضراء» المقرر عقده في نوفمبر 2025 في العاصمة أبوظبي برعاية الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية.

وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية لتعزيز الوعي البيئي، ودعم أهداف التنمية المستدامة من خلال تطوير برامج توعوية متنوعة.

وبموجب مذكرة التفاهم، تحل الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، ضيفة شرف على ملتقى «مهرجان القمة الخضراء» الذي سيُعقد في العاصمة النمساوية «فيينا» في الثالث من سبتمبر المقبل، كما تلقي محاضرة في إحدى الجامعات النمساوية، إلى جانب مشاركتها في اجتماعات رفيعة المستوى مع مسؤولين نمساويين.