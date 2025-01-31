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حديقة الحيوانات بالعين تستقبل كبار السن مجاناً

حديقة الحيوانات بالعين تستقبل كبار السن مجاناً
31 يناير 2025 15:14

أعلنت حديقة الحيوانات بالعين، أنها ستستقبل كبار المواطنين والمقيمين، ابتداءً من سن 60 عاماً فما فوق مجانا، لتعزيز خدماتها المجتمعية وإتاحة فرص أكبر للدخول المجاني.
وتأتي هذه المبادرة انسجاماً مع «عام المجتمع»، الذي يدعم الترابط والاهتمام المجتمعي بين جميع أفراد المجتمع والأسرة وترسيخ قيم التعاون؛ حيث كانت الحديقة سابقا تستقبل كبار المواطنين والمقيمين مجاناً، ابتداءً من سن 70 عاماً فما فوق.
وتحرص الحديقة على توفير كل ما يلبي توقعات ومتطلبات كبار زوارها، حيث تتميز جميع مرافقها ومبانيها وممراتها ومسطحاتها ومركباتها بتصاميم تسهل حركتهم، بالإضافة إلى توفير الكراسي المتحركة التي يمكن للزائر طلبها مباشرة من مكتب إسعاد الزوار.

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المصدر: وام
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