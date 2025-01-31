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الفريق الطبي بمدينة برجيل ينقذ حياة طفلة ولدت في الشهر الخامس

الفريق الطبي بمدينة برجيل ينقذ حياة طفلة ولدت في الشهر الخامس
31 يناير 2025 15:52

تمكن الفريق الطبي في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي من إنقاذ حياة طفلة إماراتية ولدت في الأسبوع الـ 22 من الحمل «الشهر الخامس»، حيث أقامت 4 أشهر ونصف الشهر في العناية المركزة للأطفال الخُدّج.
ونظراً لعدم اكتمال نموها أجرى لها فريق متعدد التخصصات، خلال تلك الفترة 6 عمليات جراحية حتى غادرت المستشفى، وهي بحالة صحية جيدة، لتكمل نموها بشكل طبيعي كغيرها من الأطفال.
وُلدت سلامة في الأسبوع 22.5 فقط بوزن 500 غرام، حيث دخلت والدتها المستشفى في مرحلة مخاض مبكر، حيث قدم الفريق الطبي الدعم اللازم لها لتأخير الولادة مدة 10 أيام على الأقل لإعطاء فرصة للتوأم الذي كانت تحمله لاكتمال نموهما داخل الرحم، لكن شقيق سلامة التوأم لم ينج.
وذكر الفريق الطبي أن سلامة ولدت قبل أوانها بفترة طويلة، وكانت رئتاها غير مكتملتين، كما كانت تواجه تحديات طبية متعددة، من بينها تأمين مجرى الهواء لديها، ووضع استراتيجية للتهوية وإدارة عدم تحملها للتغذية.
واعتمدت رعاية سلامة على نهج طبي متعدد التخصصات، يشمل أطباء وممرضيو حديثي الولادة ومعالجي الجهاز التنفسيو ومعالجي العلاج الطبيعي، وأخصائيي طب الأطفال في تخصصات الجراحة العامة، وأمراض القلب، وأمراض الرئة، وطب وجراحة العيون، وبعد التغلب على لحظات حرجة مثل الإنعاش والاعتماد على الأكسجين والجراحات المتعددة، بدأت حالة سلامة تستقر ببطء.
كما أصيبت الطفلة في غضون أسابيع قليلة بعد ولادتها بتمزق في الأمعاء، ما تسبب في انتفاخ البطن الشديد والعدوى، حيث أجريت لها عملية جراحية طارئة أنقذت حياتها.

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المصدر: وام
مستشفى برجيل
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