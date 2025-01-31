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علوم الدار

ذياب بن محمد بن زايد يهنئ النيجر لقضائها على داء العمى النهري

ذياب بن محمد بن زايد يهنئ النيجر لقضائها على داء العمى النهري
31 يناير 2025 16:52

هنأ سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، رئيس مجلس أمناء مؤسسة إرث زايد الإنساني، جمهورية النيجر لتمكنها من وقف انتشار عدوى مرض العمى النهري، كأول دولة أفريقية تُحقق هذا الإنجاز الصحي التاريخي.
وتقدم سموه بالتهنئة إلى جمهورية النيجر الصديقة، مُشيداً بهذا الإنجاز الصحي التاريخي في قارة أفريقيا بعد عقود من المثابرة والعمل وتنفيذ البرامج الصحية المناسبة من حكومة النيجر وشعبها الصديق للقضاء بشكل تام على مرض العمى النهري، ووضع نهاية لانتشار العدوى بين أفراد المجتمع، وهو ما يُعد إنجازاً صحياً ملموساً لبناء مستقبل صحي أفضل ينعم فيه الجميع ببيئة صحية مثالية.
جاء ذلك في اليوم العالمي للأمراض المدارية المهملة، الموافق 30 يناير، وهو اليوم السنوي المكرس للتوعية بالجهود العالمية لمكافحة الأمراض المدارية المهملة. وأشار سموه إلى الجهود العالمية الرائدة لدولة الإمارات في ظل توجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، للقضاء على الأمراض المدارية المُهملة كافة في جميع الدول التي توجد فيها، وتوفير النظام الصحي المناسب والبيئة الطبية اللازمة لحماية أفراد المجتمعات ووقايتهم من مثل هذه الأمراض المُعضلة، بهدف وضع الحلول العلاجية المستدامة وضمان وجود عالم صحي ووقائي أكثر من أي وقت مضى.
هذا، ويعتبر القضاء على داء العمى النهري من نتائج الدعم الإماراتي لجمهورية النيجر الصديقة، من خلال صندوق «بلوغ الميل الأخير» كمبادرة عالمية رائدة أطلقها صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، لتسريع القضاء على مرضين من الأمراض المدارية المهملة، وهما مرض العمى النهري وداء الفيلاريات اللمفي (الخيطيات)، واللذان ينتشران في قارة أفريقيا وجمهورية اليمن الشقيقة.
وبهذا الإنجاز الصحي التاريخي حققت جمهورية النيجر الصديقة فوائد اقتصادية تقدر بحوالي 2.3 مليار دولار أميركي، وأضافت أكثر من 17.8 مليار ساعة عمل عبر تمكين المصابين بهذا الداء من العودة مرة أخرى إلى سوق العمل، الأمر الذي يدعم الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن عودة الكثير من النساء إلى العمل خاصة رائدات الأعمال اللاتي تقدر استثماراتهن بـ 111 مليون دولار أميركي، بالإضافة إلى عودة الفتيات إلى التعليم في المدارس والجامعات مرة أخرى. تجدر الإشارة إلى أن صندوق «بلوغ الميل الأخير» أُسس في عام 2017، ويحظى برعاية من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، ويعتبر صندوقاً مُتعدد المانحين، وقد تعاون الصندوق مع وزارة الصحة في جمهورية النيجر للقضاء على داء العمى النهري المُسبب للإعاقة، والذي صادقت عليه منظمة الصحة العالمية بعدما تم التحقق والتأكد من وقف المرض بشكل كلي. يذكر أن مبادرة «بلوغ الميل الأخير» تحتضن مجموعة من البرامج والمبادرات الصحية العالمية التي يرعاها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، ومن خلال أوجه الدعم المبتكرة والتعاونية، تركز المبادرة على تحقيق العدالة الصحية، ومكافحة الأمراض التي يمكن الوقاية منها، والتي تؤثر بشكل غير متناسب على المجتمعات الفقيرة، وعلى بناء نظم صحية مرنة وشاملة تلبي احتياجات المجتمعات التي تخدمها.
وتمثل رسالة «بلوغ الميل الأخير» التزام صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله» بحل التحديات الصحية التي تؤثر على المجتمعات الأكثر ضعفاً في العالم، ومساعدة ملايين الأطفال والبالغين على عيش حياة صحية وكريمة.

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ذياب بن محمد بن زايد
النيجر
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