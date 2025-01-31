الهلال الأحمر ينفذ «مبادرة نحن معكم» في العين بمناسبة «عام المجتمع»

نفذت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في العين، «مبادرة نحن معكم»، بالتعاون مع مركز مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، تزامنا مع عام المجتمع، وذلك في مركز المؤسسة بمنطقة العين.

وتهدف المبادرة، إلى تقديم وتوفير أجهزة كهربائية ولوازم منزلية للأسرالمتعففة من أصحاب الهمم، التي تأتي ضمن المبادرات المجتمعية، لتعزيز مشاركة أصحاب الهمم في العمل الإنساني.

حضر المبادرة الدكتور أحمد عبيد الظاهري مدير مركز الهلال الأحمر في منطقة العين، والسيدة غبيشة العامري مديرة مركز مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بالعين، ومجموعة من أصحاب الهمم وذويهم.

وأكد الظاهري، حرص هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ممثلة بمركز العين، على التعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لتنفيذ «مبادرة نحن معكم» تزامناً مع عام المجتمع، وذلك تجسيداً للقيم السامية التي حرص وشجع عليها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وتنفيذاً لإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تخصيص عام 2025 ليكون «عام المجتمع» في الإمارات تحت شعار«يداً بيد»، وذلك لتعزيز المساهمة الفعالة في خدمة المجتمع والتطوع وتنفيذ المبادرات المؤثرة التي ترسخ ثقافة المسؤولية المشتركة.

وقال، إن مشاركة أصحاب الهمم من مركز مؤسسة زايد العليا، تأتي لتمكين دورهم المجتمعي والإنساني الذي يسهم في نشر قيم الخير والعطاء بين أبناء المجتمع من خلال العمل الخيري والإنساني، بالإضافة إلى رعاية ومد يد العون والمساعدة للأسر المتعففة، مما يعزز التلاحم المجتمعي بين أفراده، مثمناً دور مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، في المساهمة في إنجاح هذه المبادرة المجتمعية الإنسانية، باعتبارهم شريكاً فاعلاً في المبادرات المجتمعية في منطقة العين.