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حمدان بن زايد يزور بخيت عشيّر المزروعي في منزله بمدينة زايد

حمدان بن زايد يزور بخيت عشيّر المزروعي في منزله بمدينة زايد
31 يناير 2025 19:10

زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، بخيت عشير المزروعي، في منزله بمدينة زايد.

 ورحب بخيت المزروعي بزيارة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان لمنزله، معرباً عن شكره وتقديره وأفراد أسرته لزيارة سموه الكريمة لهم، والتي تعكس العلاقة الوثيقة التي تربط بين قيادة دولة الإمارات وشعبها، القائمة على نهج التواصل المستمر بين أفراد المجتمع الإماراتي، والتي لا تفصلها حواجز أو موانع. 

وتبادل سموه الأحاديث الودية مع بخيت عشير المزروعي، مؤكداً سموه حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" على متابعة أحوال المواطنين. 

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وأكد سموه أهمية التواصل مع المواطنين في جميع المناسبات والتعرف إلى احتياجاتهم عن قرب، منوها بسعي القيادة الرشيدة إلى توفير كل متطلبات ومستلزمات التنمية والتطوير. 

رافق سموه، خلال الزيارة، الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، وناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعدد من المسؤولين.

المصدر: وام
حمدان بن زايد
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