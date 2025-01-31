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2.3 مليون زهرة تزين العين

2.3 مليون زهرة تزين العين
1 فبراير 2025 01:06

إيهاب الرفاعي (العين)

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تزينت العين بأكثر من 2.3 مليون زهرة موسمية، تتميز بألوانها الزاهية وروائحها العطرية وتناسق أحجامها وتدرج ألوانها.
وانتهت بلدية مدينة العين من زراعة الزهور في 3809 أحواض على مساحة تتعدى 112 ألفاً و633 متراً مربعاً في قلب المدينة وضواحيها، بتنسيق متميز وجذاب، جعل من المدينة حديقة مفتوحة.
وقالت المهندسة حصة بطي المعمري – مدير متابعة المشاريع: «تضم قائمة الزهور التي تمت زراعتها في المدينة أكثر من 15 نوعاً، شملت: البيتونيا، الماري جولد، الزينيا، البرسيكا، الأليسم، عباد الشمس، المنثور، فم السمكة، السلوشيا، الداليا، بورتولاكا، هولي هوك، جلانديولا، فينكا، أمارانتوس، جولد ماري، زينيا، جمفرينا، كوشيا، جلاراديا، بيتونيا سيلوشيا وغيرها، لافتة إلى حرص البلدية على استخدام الألوان التي تبرز التدرج الجمالي للأصناف المستخدمة، بما يشكل مسطحاً زهرياً كبيراً وبألوان متميزة توضح جمال التصميم الخاص بها عند مشاهدتها.

المقام والعامرة
تضمنت منطقتا المقام والعامرة زراعةَ الزهور في حديقة الخزنة، حديقة السلامات، جسر رماح، حديقة رماح، شارع خليفة بن زايد، مدخل قصر المقام، تلال المقام، جسر البطين، حديقة المقام وحديقة العامرة شمال، حديقة العامرة جنوب، الجزيرة الوسطية لشارع العامرة، مدخل العامرة، وغيرها من المواقع الأخرى.

وسط المدينة
تضمنت المواقع التي شملتها زراعة الزهور في مناطق وسط المدينة شوارع: زايد الأول، خليفة، حمدان بن محمد، النهضة، المؤتمرات، محمد بن خليفة، شخبوط بن سلطان، مبنى البلدية، وغيرها من المواقع الحيوية في وسط المدينة.

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