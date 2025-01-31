«التربية» تستطلع الميدان لتطوير مبادرات «نحن الإمارات2031»

دينا جوني (أبوظبي)

أطلقت وزارة التربية والتعليم استبيانًا يضم 17 سؤالاً موجهاً للميدان التربوي، بهدف تقييم مدى فاعلية حملة «رؤية نحن الإمارات 2031» التي نظمتها الوزارة مؤخراً، والوقوف على مجالات التحسين والتطوير.

يركز الاستبيان على قياس مستوى الوعي بالمحاور الرئيسية لرؤية «نحن الإمارات 2031» بين الكوادر التعليمية، ومدى اندماجها في العملية التعليمية، إلى جانب استكشاف مدى وجود برامج أو أنشطة تهدف إلى تعريف الطلاب بهذه الرؤية الوطنية الطموحة. كما يتطلب من المشاركين تقديم بعض البيانات الشخصية، بما في ذلك الإمارة التي يقيمون فيها.

ويتناول الاستبيان أيضاً المراحل التعليمية التي يدرّس فيها المعلمون، إلى جانب استطلاع آرائهم حول سبل تعزيز نجاح تطبيق رؤية «نحن الإمارات 2031» في البيئة المدرسية. كما يسعى إلى تحديد أفضل الأساليب والوسائل التي يمكن أن تسهم في تحقيق أهداف الرؤية بكفاءة داخل المجتمع التعليمي.

وحرصت الوزارة على توجيه الأسئلة بشكل يتيح رصد التحسينات المطلوبة بناءً على آراء العاملين في القطاع التربوي، بما يعزز فهمهم وتطبيقهم للرؤية الوطنية. كما يهدف الاستبيان إلى تقييم مدى نجاح الحملة الإعلامية المصاحبة في إيصال أهداف الرؤية بوضوح وفاعلية، مع تسليط الضوء على جودة المحتوى الإعلامي وتأثيره، وتحديد الجوانب التي يمكن تحسينها مستقبلًا.