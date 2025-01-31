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علوم الدار

«ضمان الشارقة» يبحث استراتيجية الخدمات التأمينية

مجلس إدارة «الضمان الاجتماعي» خلال الاجتماع (وام)
1 فبراير 2025 01:03

الشارقة (وام)

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ترأّس الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية، مساء أول أمس، اجتماع مجلس إدارة صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي الأول لعام 2025.
حضر الاجتماع أعضاء المجلس؛ عبدالله إبراهيم الزعابي، رئيس دائرة الموارد البشرية، وأحمد إبراهيم الميل، رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية، ووليد إبراهيم الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية، وعلي حسين خليفة المزروع، مدير عام دائرة الرقابة المالية، ومحمد عبيد بن راشد الشامسي، مدير عام صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، والدكتور عيسى سيف بن حنظل، مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.
وبحث المجلس، خلال الاجتماع الذي عُقد بمقر الصندوق في مدينة الشارقة، سُبل تطوير منظومة الضمان الاجتماعي في الإمارة وفق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى تحقيق الحماية الاجتماعية الكاملة للمواطنين وضمان استقرارهم المالي والمعنوي. وتناول الاجتماع استراتيجية الصندوق في تقديم الخدمات التأمينية بأعلى المعايير، مع التركيز على استدامة الموارد المالية وتنويع الاستثمارات، بما يضمن توفير دخل شهري مستمر للمستفيدين في الحالات المختلفة، سواء فقد القدرة على العمل أو فقد العائل.
وتناول الاجتماع أيضاً مسار عمل الصندوق في تعزيز الاستقرار الوظيفي وترسيخ قيم التكافل الاجتماعي، وناقش خططه الرامية إلى التميز في تقديم الخدمات التأمينية، من خلال تبني أحدث الممارسات وتطوير الأنظمة التقنية التي تضمن تقديم حلول تأمينية فعّالة تتسم بالكفاءة والاستدامة.

محمد بن سعود القاسمي
الإمارات
الشارقة
صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي
الضمان الاجتماعي
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