«أدنيك»: «تريندز» شريك معرفي لـ«آيدكس» و«نافدكس» ومؤتمر الدفاع الدولي

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت مجموعة «أدنيك»، مذكرة تفاهم مع «مركز تريندز للبحوث والاستشارات»، يُعين بموجبه المركز كشريك معرفي لمعرض الدفاع الدولي «آيدكس» ومعرض الدفاع البحري «نافدكس»، إضافة إلى مؤتمر الدفاع الدولي (IDC) 2025 المصاحب لهما.

وسيقام معرضا «آيدكس» و«نافدكس» تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبتنظيم مجموعة «أدنيك» بالتعاون مع وزارة الدفاع ومجلس التوازن الاقتصادي.

وقال حميد مطر الظاهري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: إن التعاون مع مركز «تريندز للبحوث والاستشارات» يعزز الأساس المعرفي لفعاليات «آيدكس» و«نافدكس» 2025. عبر دمج الرؤى المتخصصة والتحليلات المتطورة، التي ستسهم في رفع مستوى النقاشات الاستراتيجية، وتحدد مستقبل الدفاع والأمن العالمي، والتي تضمن أن يظل «آيدكس» و«نافدكس» منصتين رائدتين للابتكار والتعاون والقيادة الفكرية في القطاع الدفاعي والأمني.

ومن جانبه قال الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات: إن اعتبارنا شريكاً معرفياً لـ«آيدكس» و«نافدكس» 2025، يدعم هذا الحدث العالمي المرموق بخبرتنا في البحث والتحليل الاستراتيجي، ونهدف عن طريق المساهمة في مؤتمر الدفاع الدولي على تعميق النقاشات والارتقاء بنوعيتها، ما يضمن لصنَّاع القرار الوصول إلى أحدث الرؤى حول اتجاهات الدفاع والأمن والحفاظ على الاستقرار والسلم العالمي، ونؤكد من خلال هذه الشراكة مع مجموعة أدنيك على التزامنا بتعزيز الحوار المستنير والمساهمة في تطوير استراتيجيات الأمن العالمية.

يلعب تريندز للبحوث والاستشارات، بصفته شريكاً معرفياً، على تشكيل الحوار في مؤتمر الدفاع الدولي (IDC)، إذ ستعمل على تعزيز أجندة المؤتمر عن طريق تقديم المشورة بشأن اختيار المتحدثين، والموضوعات الرئيسة، وقضايا النقاش، مما يعزز مكانة الحدث كمنصة عالمية رائدة للقيادة الفكرية في مجال الدفاع والحوار الاستراتيجي، إضافة إلى ذلك سيسهم تريندز في استخلاص المخرجات الخاصة (الورقة البيضاء) للمؤتمر، عبر تقدم تحليلات متعمقة لأحدث الاتجاهات والتطورات في مجال الدفاع والأمن العالمي.

كما سيسهم تريندز أيضاً في مختبرات مستقبل آيدكس – المنصة الحصرية التي ينخرط فيها الخبراء العالميون في نقاشات رفيعة المستوى ومغلقة حول أكثر القضايا الاستراتيجية في قطاع الدفاع والأمن.

ستقام فعاليات «آيدكس» و«نافدكس» 2025 في مركز «أدنيك» بأبوظبي خلال الفترة من 17 إلى 21 فبراير، فيما سيعقد مؤتمر الدفاع الدولي (IDC) في 16 فبراير، ليقدم منصة عالمية لقادة الدفاع والأمن، لمعالجة التحديات والفرص الأكثر إلحاحاً التي تشكل مستقبل الدفاع.