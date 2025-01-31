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علوم الدار

شرطة دبي تُنظم جلسة حوارية لقادة «الإمارات للفرق التكتيكية»

استعداد وجاهزية لخوض منافسات التحدي (من المصدر)
1 فبراير 2025 01:05

دبي (الاتحاد)

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نظمت لجنة تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2025، جلسة حوارية لقادة الفرق الشرطية المُشاركة في التحدي، وذلك في المدينة التدريبية بالروية بدبي، بهدف بحث الاستعدادات والجاهزية والتعرف على أفضل التجارب والممارسات التي ستخوضها مختلف الأجهزة والوحدات الشرطية والتخصصية في التحدي الذي ستنطلق مُنافساته اليوم السبت. 
واستمع قادة الشرطة خلال الجلسة الحوارية إلى شرح مُفصل حول تحدي الإمارات للفرق التكتيكية، والتحديات الخمسة فيه المُتمثلة في مسابقة «تحدي العمليات التكتيكية»، و«تحدي الهجوم»، ومسابقة إنقاذ ضابط، و«تحدي البرج العالي»، و«اجتياز الموانع».
وناقش قادة الشرطة الأساليب التكتيكية والقدرات البدنية والمهارية التي يجب أن تتمتع بها الفرق من أجل حصد النقاط بشكل يومي، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون المُشترك فيما بينهم، وتبادل الخبرات وآليات التدريب التخصصية لفرق «سوات» والتقنيات، والتجهيزات الحديثة المُستخدمة في منافسات التحدي. 
وأبدى قادة الفرق الشرطية التكتيكية والوحدات الخاصة، استعداد فرقهم لخوض منافسات تحدي الإمارات للفرق التكتيكية من خلال اختيار الكوادر والعناصر البشرية القادرة على تحقيق أعلى النتائج والنقاط في التحدي.

تحدي الإمارات للفرق التكتيكية
تحدي الفرق التكتيكية
الإمارات
الفرق التكتيكية
دبي
شرطة دبي
بطولة تحدي الإمارات للفرق التكتيكية الدولية
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