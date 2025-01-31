شرطة أبوظبي تنظم محاضرات لـ«درب السلامة» في الكليات العسكرية

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت شرطة أبوظبي 6 محاضرات للموظفين والمرشحين في كلية زايد الثاني العسكرية، وكلية خليفة بن زايد الجوية، وكلية راشد بن سعيد البحرية، وذلك ضمن حملة «درب السلامة 2» لتعزيز التوعية والثقافة المرورية حول أهدافها، والالتزام بقواعد وأنظمة المرور، وتجنب المخالفات المرورية، وخطورة السلوكيات السلبية والأخطاء الجسيمة التي يرتكبها بعض السائقين، ويأتي انعقادها ضمن الأولوية الاستراتيجية وهي أمن الطرق.

وحث المقدم ناصر عبدالله الساعدي، رئيس قسم الإعلام الأمني في إدارة الإعلام الأمني، المرشحين على الالتزام بقوانين وقواعد وأنظمة السير والمرور والقيادة الآمنة، وتجنب إحداث الضجيج والإزعاج والتهور أثناء قيادة المركبة، وأن يكونوا قدوة للمجتمع خصوصاً بعد تخرجهم من الكليات. وأوضح أن الحملة تسلط الضوء على السلوكيات السلبية التي يرتكبها بعض السائقين من خلال 11 محوراً، وتوضيح خطورة تلك السلوكيات على السلامة المرورية، وتعمل على ترسيخ احترام قانون السير والمرور.

واستعرض فيديوهات لحوادث واقعية توضح نتائج ارتكاب السلوكيات الخاطئة في وقوع الحوادث المرورية المؤلمة.