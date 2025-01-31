«الصحة» تنظم كونغرس الإمارات السنوي للتبرع وزراعة الأعضاء

دبي (الاتحاد)

نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الكونغرس السنوي للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية في الفترة الواقعة بين 29 إلى 30 يناير في دبي، تحت شعار «زيادة توافر الوصول الأخلاقي والإشراف على زراعة الخلايا والأنسجة والأعضاء البشرية»، وذلك في إطار الجهود الحكومية لرفع الوعي بأهمية التبرع بالأعضاء بصفته عملاً إنسانياً نبيلاً، يعكس قيم الاستدامة ويعزز تحقيق مستهدفات مؤشر جودة الحياة، والذي يندرج ضمن توجهات الدولة لتكون نموذجاً عالمياً يحتذى به في مجال التبرع وزراعة الأعضاء البشرية.

وتستهدف وزارة الصحة ووقاية المجتمع من خلال الكونغرس تشجيع مفهوم التبرع بالأعضاء خلال الحياة أو بعد الوفاة. وتأتي أهمية المؤتمر في التركيز على الحلول المبتكرة لتحسين معدلات نجاح عمليات زراعة الأعضاء وتعزيز نتائجها لدى المُتلقين. وذلك من خلال مواكبة أفضل الممارسات في مجال التبرع وزراعة الأعضاء، إضافةً لاستكشاف الاستراتيجيات الرئيسة الفعالة لتعزيز معدلات التبرع ونتائج عملياتها.

وتضم محاور الجلسات مناقشة التحديات والحلول في التبرع بالأعضاء وزراعتها، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في تحسين نتائج زراعة الأعضاء وإدارة الحالات، بالإضافة لمناقشة التحديات الأخلاقية والقانونية وكيفية تنظيم هذه الممارسات بشكل يضمن العدالة والشفافية، وتعزيز التعاون الدولي من خلال تبادل الخبرات والمعارف وبناء شراكات استراتيجية تسهم في تطوير مجال زراعة الأعضاء على المستوى العالمي.

وقال الدكتور أمين الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي، في كلمة الافتتاح: «لقد حققت دولة الإمارات بتوجيهات ودعم قيادتها الرشيدة ورؤيتها الطموحة، إنجازات نوعية ريادية في مجال الرعاية الصحية، وتطبيق أحدث التقنيات والممارسات العالمية في مجال التبرع وزراعة الأعضاء. ويتزامن انعقاد الكونجرس مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتخصيص عام 2025 عاماً للمجتمع، تحت شعار «يداً بيد»، وما يحمله هذا الشعار من دعوة للمؤسسات والمجتمعات والأسر، للمشاركة الفعالة وإعادة الأمل بالحياة لكثير من المرضى وأسرهم، ولتعزيز هذا المجال بما يتماشى مع أفضل المعايير والأخلاقيات.

وأشاد الدكتور الأميري بنجاح دولة الإمارات في تحقيق معدل بلغ 11.6 متبرع بالأعضاء (المتوفين دماغياً) لكل مليون نسمة، وهو معدل يعتبر من الأفضل على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، مع معدل نمو سنوي بنسبة 30% في التبرع بالأعضاء وزراعتها. وهذا يضع الإمارات في مكانة مرشحة لتكون مركزاً إقليمياً لخدمات التبرع وزراعة الأعضاء، من خلال تعزيز استدامة هذا النمو وتطبيق سياسات شاملة لتغطية التأمين الصحي. وذلك بناء على المادة رقم (9) بمرسوم لقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2023 بشأن التبرع وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة، والتي تفيد بإلزامية إدراج زراعة الأعضاء ضمن الوثيقة التأمينية.

وأوضح الدكتور علي عبد الكريم العبيدلي، رئيس اللجنة الوطنية للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، أن الكونغرس في نسخته الثانية، جاء استكمالاً للنجاح الذي حققته النسخة الأولى. وأسهمت الجهود المتكاملة مع الجهات الصحية والأكاديمية في ترسيخ مكانته، والذي أصبح يشكل محطة بارزة تجمع العقول الرائدة من المبتكرين في مجال التبرع بالأعضاء وزراعتها، لمواجهة التحديات والعمل بشكل جماعي لاستكشاف الحلول التي من شأنها أن تنعكس إيجاباً على مستقبل التبرع بالأعضاء، بما يسهم بتجديد الأمل في نفوس المرضى وعائلاتهم، وتعزيز صحة وسلامة المجتمع وجودة حياة الأفراد.