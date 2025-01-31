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جامعة العين تطلق «مسابقة التميز الثقافي»

جامعة العين
1 فبراير 2025 01:05

أبوظبي (الاتحاد)

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تستعد جامعة العين لإطلاق النسخة السابعة من «مسابقة التميز الثقافي» الأسبوع القادم في مقرها بأبوظبي، بمشاركة 25 مدرسة ثانوية من مختلف مدارس العاصمة. وتمتد المنافسات طوال شهر فبراير، حيث يخوض الطلبة سلسلة من التحديات التي تجمع بين المجالات العلمية، والثقافية، والترفيهية، في أجواء تنافسية تهدف إلى تحفيز الإبداع وتعزيز المعرفة لدى الطلاب.
وتسعى المسابقة، التي أضحت واحدة من أبرز الفعاليات الطلابية، إلى تحقيق أهداف عدة، منها تنمية روح البحث والاستكشاف، وتعزيز مهارات التفكير النقدي، وصقل قدرات الطلبة في مجالات متعددة، ما يعزز جاهزيتهم للحياة الجامعية والمهنية. ويتنوع برنامج المنافسات ليشمل اختبارات في العلوم والرياضيات، وتحديات ثقافية، وألعاباً ذهنية وترفيهية، ما يضمن تجربة شاملة تجمع بين التعلم والمتعة في بيئة مشجعة على الابتكار والتميز.
ومنذ انطلاقها قبل سبعة أعوام، قدمت «مسابقة التميز الثقافي» منصة للطلبة لإبراز مواهبهم، وتعزيز روح التحدي والتعاون فيما بينهم. وفي نسختها السابعة، تستمر جامعة العين في تمكين الطلبة المبدعين وإثراء الحراك الثقافي والتعليمي من خلال تجارب تنافسية هادفة. وتأتي هذه المسابقة ضمن التزام الجامعة بدورها المجتمعي والتعليمي، حيث تهدف إلى بناء جسور التواصل بين المؤسسات الأكاديمية والمدارس الثانوية، مما يعزز تبادل المعرفة والخبرات بين الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية. كما تشكل المسابقة فرصة للطلاب لاكتشاف بيئات تعليمية جديدة، واستكشاف إمكانياتهم في أجواء أكاديمية محفزة.
وتشهد الأيام القادمة تحضيرات مكثفة لضمان تنظيم استثنائي يواكب تطلعات الطلبة، ويقدم تجربة تعليمية وتنافسية متميزة. كما يعكس الإقبال الكبير من المدارس على المشاركة حجم الاهتمام بهذه المسابقة، التي أصبحت حدثاً سنوياً ينتظره الطلاب بشغف، لما توفره من فرص للتفوق والإبداع.

مسابقة التميز الثقافي
جامعة العين
الإمارات
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