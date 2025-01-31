«استشاري الشارقة» ينظم ندوة «الإعلام البرلماني»

الشارقة (وام)

أكدت ندوة «الإعلام البرلماني» التي عقدها المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة أمس بمقره أهمية الدور التكاملي بين الإعلام والبرلمان في تعزيز الوعي بدور المجلس الاستشاري لدى الجمهور حيث يمثل الإعلام جسر التواصل بين البرلمان ممثلاً في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة والمجتمع.

وشارك في الندوة، التي تأتي في إطار أعمال المجلس لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر، نخبة من الخبراء والأكاديميين البارزين الذين سلطوا الضوء على دور الإعلام في دعم العمل البرلماني وتعزيز مشاركة المجتمع في العملية التشريعية والرقابية.

حضر الندوة حليمة حميد العويس، نائب رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وأحمد سعيد الجروان، الأمين العام للمجلس، وعدد من أعضاء المجلس، وكوادر الأمانة العامة للمجلس، إلى جانب عدد من ممثلي الدوائر والهيئات الحكومية والإعلاميين.

وتناول الدكتور هشام محمد عباس، عميد كلية الاتصال بالجامعة القاسمية، مفهوم الإعلام البرلماني باعتباره أداة متخصصة في نقل أعمال المجالس البرلمانية وإبراز الدور الذي تقوم به في المجتمع، موضحاً أن الإعلام البرلماني يعكس الجلسات والمناقشات والمقترحات والقرارات النيابية مما يسهم في ترسيخ ثقافة المشاركة والشفافية، متطرقاً لأهداف الإعلام البرلماني التي تشمل دعم التواصل بين البرلمان والجمهور وتوسيع دائرة المشاركة الشعبية وتوفير المعلومات اللازمة للنقاشات التشريعية وتعزيز الرقابة البرلمانية وتحقيق تكامل الأدوار بين الإعلاميين والبرلمانيين.

وأشار الدكتور سهيل دحدل، رئيس قسم الاتصال الجامعي بالجامعة الأميركية في الشارقة إلى أدوات الإعلام البرلماني ودورها في دعم سياسات البرلمان، موضحاً أن الإعلام يمكنه تعزيز شفافية العمل البرلماني من خلال نقل السياسات إلى الجمهور بطريقة واضحة والتأثير على الرأي العام عبر التغطية الإعلامية المكثفة إلى جانب دوره في مكافحة الإشاعات من خلال تصحيح المعلومات الخاطئة.

وأكدت الدكتورة شريفة المرزوقي، مديرة المركز الإعلامي بجامعة الشارقة، أهمية الإعلام البرلماني في تعزيز الثقافة الديمقراطية وتعريف المواطنين بمهام البرلمان وهيكلته الوظيفية، بالإضافة إلى دوره الرقابي والتشريعي، مشيرة إلى أن الإعلام البرلماني يسهم في توضيح الدور الذي تقوم به المجالس البرلمانية، ويعمل على إبراز العمل البرلماني وأهميته، مشددة على ضرورة التزام الصحفي البرلماني بالدقة في نقل الأخبار وعدم الخلط بين المعلومات والآراء، مع الالتزام بالموضوعية في الطرح الإعلامي.