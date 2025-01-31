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علوم الدار

النائب العام يلتقي رئيس القضاء العسكري

حمد سيف الشامسي خلال لقاء عبيد الكتبي (وام)
1 فبراير 2025 01:05

أبوظبي (وام)

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التقى معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة وفداً من القضاء العسكري برئاسة اللواء الركن عبيد سيف الكتبي رئيس القضاء العسكري لمناقشة آفاق التعاون المشترك وتبادل الخبرات في الجوانب الفنية والتقنية وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية.
واستعرضت النيابة العامة لوفد القضاء العسكري الذي ضم كلاً من العميد الركن الحقوقي خلفان خادم المحيربي رئيس المحكمة العسكرية العليا، والعقيد الركن الحقوقي محمد حمد نصيب المنصوري النائب العام العسكري عرضاً تعريفياً بالأنظمة الإلكترونية والذكية المتعلقة بمبادرات النيابة العامة مثل التحقيق عن بُعد والكفالة الذكية، بالإضافة إلى الخدمات التي تستهدف الأطراف المعنية بالدعوى والمحامين والمتعاملين، والتي تتميز بتقليص الوقت والجهد وتسهم في تسريع الإجراءات بما يصب في مصلحة جميع الأطراف.
وناقش الجانبان خلال الاجتماع سبل تعزيز التواصل الإلكتروني والشبكي بين النيابة العامة والقضاء العسكري كما أكدا أهمية تعزيز التعاون المشترك في المرحلة المقبلة بما يسهم في تطوير المنظومة القضائية في الدولة.

القضاء العسكري
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