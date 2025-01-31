توقعات الطقس ليوم غد

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً وغائما أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية مع احتمال سقوط أمطار يصبح رطبا ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية الغربية.

وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وحركتها شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وسرعتها تتراوح بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 45 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي متوسطا. ويحدث المد الأول عند الساعة 14:43 والمد الثاني عند الساعة 04:08، والجزر الأول عند الساعة 08:38 والجزر الثاني عند الساعة 21:36.

في بحر عمان، يكون الموج مضطربا إلى متوسط. يحدث المد الأول عند الساعة 11:33 والمد الثاني عند الساعة 00:08، والجزر الأول عند الساعة 17:37 والجزر الثاني عند الساعة 06:30.