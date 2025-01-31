«أفكار أبوظبي» و«كلينتون العالمية» يجمعان قادة الغد لمناقشة التحديات العالمية

أبوظبي (وام)

استضاف «أفكار أبوظبي» المنتدى الفكري الذي تنظّمه شركة تمكين ومعهد آسبن، بالتعاون مع مبادرة كلينتون العالمية، جلسة حوارية لطلاب منحة رودس الإمارات بمشاركة قادة من المجتمع المدني ومجتمع الأعمال ترأسها بيل كلينتون، الرئيس الأميركي الأسبق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة كلينتون.

ناقشت الجلسة أهمية إعداد قادة الغد لبناء الشراكات بشكل أكثر فعالية واتخاذ القرارات الحاسمة بشأن القضايا الملحة التي تواجه عالمنا.

وأقيمت الجلسة -التي تعد الدورة السادسة من منتدى أفكار أبوظبي- احتفاءً بالذكرى العاشرة لتأسيس منحة رودس في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالشراكة مع مبادرة كلينتون العالمية، ومؤسسة رودس، ومؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان.

شارك في الحوار 12 طالباً من طلاب منحة رودس الإمارات، بما في ذلك الشيخة ماجدة آل مكتوم (منحة رودس الإمارات 2019)، ممثلة المجلس التنفيذي في دبي، وأمل القرقاوي (منحة رودس الإمارات 2019)، باحثة في مختبر الأحياء البحرية بجامعة نيويورك أبوظبي، وعبدالله الهاشمي (منحة رودس الإمارات 2020)، شريك في شركة ماكنزي، إلى جانب نخبة من الشخصيات البارزة، من بينهم السير ريك تراينور، مدير رودس هاوس والرئيس التنفيذي لمؤسسة رودس، وخلود خلدون العطيات، ممثلة عن مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان.. وأدارت الجلسة ريما المقرب، الرئيس المشارك لمنتدى أفكار أبوظبي رئيس مجلس إدارة «تمكين».

تناولت الجلسة الأدوات والاستراتيجيات الأساسية اللازمة لإعداد قادة المستقبل، وتأهيلهم لمواجهة التحديات العالمية المعقدة برؤية ثاقبة وأهداف واضحة.



رؤيتنا للعالم

وفي معرض حديثه، قال بيل كلينتون مخاطباً طلاب منحة رودس الإمارات إن «القيادة تبدأ من طريقة رؤيتنا للعالم، وأنا شخصياً أعتقد أن هذا العصر هو الأكثر ترابطاً في تاريخ البشرية، ويتعين علينا أن نتوصل إلى سبل نحو الرخاء المشترك على نطاق أوسع، وإتاحة الفرص بشكل أوسع، وعدم تصنيف الأشخاص على نحو يقلل من إمكاناتهم البشرية».



الذكاء الاصطناعي

من جانبها، قالت ريما المقرب إن العالم يشهد اليوم تغيرات استثنائية في جميع القطاعات بعدما أحدث التقدم التكنولوجي المتسارع خاصة مع بروز عصر الذكاء الاصطناعي، تحولات جذرية في قطاع الأعمال والتعليم والقطاع الحكومي وغيرها الكثير، وفي المقابل، تواجهنا تحديات عالمية مثل تغير المناخ، والصحة العامة، وتصاعد حدة عدم المساواة، ما يتطلب حلولاً جريئة ومبتكرة قائمة على التعاون، وعليه يوفر منتدى أفكار أبوظبي منصة تجمعنا لمناقشة القضايا العالمية الملحة، وتعزيز فرص التعاون، وتحفيز الابتكار، وترجمة الحوار إلى خطوات عملية وهادفة في هذه المناسبة المميزة.



منحة رودس

وأضافت أنه مع احتفالنا بالذكرى العاشرة لانطلاق منحة رودس الإمارات، يسعدنا أن نرحب بالرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون، أحد الحاصلين على منحة رودس والذي يعد قائداً ذا رؤية ثاقبة كرّس حياته المهنية للعمل على سد فجوة التعليم، ولا شك أن أفكاره القيّمة ستسلط الضوء على الأدوات الأساسية اللازمة لفهم تعقيدات القرن الواحد والعشرين والتعامل معها بفعالية.

تُعد منحة رودس واحدة من أعرق برامج المنح الدراسية الدولية، وتتيح للطلاب المتميزين فرصة متابعة دراستهم العليا في جامعة أكسفورد في المملكة المتحدة.

أسهمت المنحة في تخريج نخبة من القادة والطلاب المتميزين، منهم معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع، التي تعد أول إماراتية تحصل على منحة رودس.

بدوره، تحدث السير ريك تراينورعن التأثير العميق لمنحة رودس في بناء قادة ذوي رؤية حول العالم وقال إن مؤسسة رودس تختار الأفراد الاستثنائيين الذين يلتحقون للدراسة في جامعة أكسفورد والانضمام إلى مجتمعنا العالمي الحيوي، ويسعدنا أن نحتفل بمرور عشر سنوات على إطلاق منحة رودس في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال شراكتنا مع مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان وأنا أتطلع إلى التأثير الذي سيحدثه الطلاب الحاصلون على منحة عام 2025، وأولئك الذين سيتبعونهم في الأفواج التالية أثناء متابعتهم رحلة التميز والقيادة.



تطوير الخبرات

بدورها، قالت أنجيلا مجلي، المدير التنفيذي لمؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان، التي تدعم المنحة، إنه بمناسبة الذكرى العاشرة لانطلاقها، لا تزال منحة رودس تمثل فرصة استثنائية للطلاب الموهوبين لمواصلة تطوير الخبرات في واحدة من أشهر الجامعات في العالم، وإن كوننا جزءاً من هذا المجتمع الذي يمكّن طلابنا من المساهمة في مستقبل أفضل لدولتنا والعالم.

ومنذ تأسيسه في عام 2017، جمع منتدى أفكار أبوظبي أكثر من ألف مفكر وشخصية بارزة من مختلف أنحاء العالم، لعقد حوارات مفتوحة وتعزيز التعاون بين الثقافات.

ويواصل المنتدى ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للتعاون والابتكار عبر مساهمته في تقريب وجهات النظر المختلفة لمعالجة التحديات العالمية التي يتناولها.