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طحنون بن زايد: رئيس الدولة حريص على الارتقاء بقطاعات المستقبل وخاصة الذكاء الاصطناعي

طحنون بن زايد: رئيس الدولة حريص على الارتقاء بقطاعات المستقبل وخاصة الذكاء الاصطناعي
31 يناير 2025 23:48

قال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حريص على الارتقاء بقطاعات المستقبل وخاصة الذكاء الاصطناعي.
وكتب سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "تشرفت بمرافقة صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، خلال زيارته اليوم لجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي واطلاعه على خططها وشراكاتها العالمية والمشاريع البحثية لطلابها.. سموه حريص على الارتقاء بقطاعات المستقبل وخاصة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والاستثمار في المواهب البشرية لتعزيز تنافسية الإمارات في هذه القطاعات".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
طحنون بن زايد
الذكاء الاصطناعي
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محمد بن زايد
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