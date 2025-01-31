سيف بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود

الرياض (وام)

قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، واجب العزاء في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله، إلى أصحاب السمو الملكي الأمراء أشقاء وأنجال الفقيد وذلك بمدينة الرياض.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه في وفاة الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

رافق سموه، خلال تقديم واجب العزاء، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، والشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان، سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة، ونجلا سموه الشيخ زايد بن سيف آل نهيان، والشيخ خليفة بن سيف آل نهيان.

كان سموه قد وصل أمس إلى مطار الملك خالد الدولي، وكان في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، وعدد من المسؤولين.