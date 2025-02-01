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علوم الدار

حمدان بن زايد يزور محمد مطر مبارك المنصوري في منزله بمنطقة الوثبة

حمدان بن زايد يزور محمد مطر مبارك المنصوري في منزله بمنطقة الوثبة
1 فبراير 2025 14:41

زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، المواطن محمد مطر مبارك المنصوري، بمنزله في منطقة الوثبة بأبوظبي.
ورحب المنصوري بزيارة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، معرباً عن سعادته وأفراد أسرته بزيارة سموه الكريمة وتشريفه لهم.
وتبادل سموه مع الحضور الأحاديث الودية التي تعكس عمق العلاقات التي تربط القيادة الرشيدة بالمواطنين ومدى اهتمامها ورعايتها لأبنائها وحرصها على متابعة شؤون حياتهم وتلمس احتياجاتهم، سائلين الله عز وجل أن يحفظ قيادتنا وأن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها.

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