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محمد بن راشد: دبي تحلق بجناحين حمدان ومكتوم

محمد بن راشد: دبي تحلق بجناحين حمدان ومكتوم
1 فبراير 2025 20:02

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، إنه يعتمد، بعد الله، على سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، في متابعة التحولات الجديدة.
ونقل المكتب الإعلامي لحكومة دبي، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن سموه قوله «اعتمادي بعد الله على حمدان ومكتوم في متابعة التحولات الجديدة التي سترسم مستقبلاً أفضل وأجمل لأجيالنا القادمة بإذن الله».
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «دبي تحلق بجناحين حمدان ومكتوم».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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