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منصور بن زايد يزور علي بن سعيد بن سالم الكتبي بمنزله في منطقة الهير بالعين

منصور بن زايد يزور علي بن سعيد بن سالم الكتبي بمنزله في منطقة الهير بالعين
1 فبراير 2025 20:54

قام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بزيارة إلى علي بن سعيد بن سالم الكتبي في منزله بمنطقة الهير بمدينة العين، حيث التقى سموه عدداً من أهالي المنطقة، وتبادل معهم الأحاديث الودية.

وأعرب أهالي منطقة الهير عن بالغ سعادتهم بهذه الزيارة الكريمة، مؤكدين أنها تعكس النهج الأصيل للقيادة بالتواصل مع أبناء الوطن، والاستماع إلى تطلعاتهم وتلبية احتياجاتهم.

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كما استحضروا، خلال اللقاء، الزيارات التاريخية للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إلى المنطقة، مستذكرين حرصه الدائم على الالتقاء بالمواطنين ومتابعة شؤونهم عن قرب.

تأتي الزيارة في إطار حرص سموه على تعزيز أواصر التلاحم المجتمعي، من خلال التواصل المباشر مع المواطنين، بما يعود بالخير والنفع على الوطن والمواطنين.

المصدر: وام
منصور بن زايد
زيارة
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