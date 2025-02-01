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علوم الدار

استناداً إلى رؤية رئيس الدولة.. طحنون بن زايد يصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي

استناداً إلى رؤية رئيس الدولة.. طحنون بن زايد يصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي
1 فبراير 2025 21:35

استناداً إلى رؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حاكم أبوظبي، حفظه الله، بأهمية دعم أجندة الريادة التعليمية التقنية والبحثية في أبوظبي، أصدر سموّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، رئيس مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدِّمة، قراراً بإعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، برئاسة معالي خلدون خليفة المبارك.
يضمُّ مجلس أمناء الجامعة في عضويته كلاً من: معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، ومعالي سيف سعيد غباش، والسيدة ريما المقرب المهيري، والبروفيسورة دانيلا روس، والدكتورة ليسا شو، والسيد بينغ شياو، والسيد مارتين إيدلمان، والبروفيسور إريك زينغ. 
وقال سموّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان: «نعتزُّ بجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، هذا الصرح العلمي الذي يعزِّز المكانة الريادية لدولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، ويجسِّد رؤية استشرافية نحو المستقبل القائم على الابتكار والمعرفة بما يتوافق مع رؤية قيادتنا الرشيدة».
تعدُّ جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي إحدى أبرز المؤسَّسات التعليمية في مجال الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، وتركِّز على الاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة، وتلهم الجيل المُقبل من روّاد الأعمال، تماشياً مع استراتيجية دولة الإمارات للذكاء الاصطناعي.
تُسهم البحوث، التي تنفِّذها الجامعة، في إيجاد حلول للعديد من التحدّيات التي تواجهها مختلف القطاعات على المستوى المحلي والعالمي؛ بما في ذلك الرعاية الصحية، والنقل والخدمات اللوجستية، والبيئة، والطاقة، والمدن الذكية، والتصنيع، والتكنولوجيا المالية، وغيرها.
منذ تأسيسه في يناير 2024، يعمل مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدِّمة على تنظيم وتنفيذ وتطوير السياسات والاستراتيجيات المرتبطة بتقنيات واستثمارات وأبحاث الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدِّمة في أبوظبي، ووضع خطط وبرامج تمويلية واستثمارية وبحثية مع شركاء محليين وعالميين، لتعزيز مكانة الإمارة في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدِّمة.

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المصدر: وام
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جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي
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